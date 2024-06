Kosmická loď Starliner společnosti Boeing se po úniku helia a problému s pohonem úspěšně připojila k Mezinárodní vesmírné stanici.

Boeing Starliner se ve čtvrtek odpoledne úspěšně připojil k Mezinárodní vesmírné stanici, což znamená další milník v prvním zkušebním letu kosmické lodi s posádkou.

NASA a Boeing potvrdily, že Starliner přistál ve 13:34 SEČ. NASA uvedla, že astronauti Barry „Butch“ Wilmore a Sunita „Sonny“ Williamsová brzy vstoupí do laboratoře na oběžné dráze Mezinárodní vesmírné stanice, kde stráví zhruba týden. Zveřejněno na platformě sociálních médií X

Přichází po úniku hélia a problému s pohonem, který může zpozdit přistavení Starlineru.

Podle amerického „vesmírného“ webu došlo během příletu Starlineru k Mezinárodní vesmírné stanici ke třem únikům helia. Sdílet na X Z Johnsonova vesmírného střediska agentury ve středu pozdě.

Jeden z úniků „byl prodiskutován před letem spolu s plánem řízení. Další dva úniky jsou nové od doby, kdy kosmická loď dosáhla oběžné dráhy,“ uvedl příspěvek X.

Úniky jsou podobné těm, které byly objeveny během pokusu o start Starlineru, který byl naplánován na 25. Tento start byl zrušen poté, co byl objeven malý únik helia v servisním modulu, který obsahuje podpůrné systémy a nástroje pro ovládání kosmické lodi.

Hélium se používá k natlakování trysek kosmické lodi, což jí umožňuje střílet, uvádí americký „vesmírný“ web. Boeing.

V současné době není jasné, kolik helia unikne nebo zda to ovlivní výkon Starlineru a jeho schopnost vrátit se na Zemi za osm dní.

Dva heliové ventily však byly uzavřeny a kosmická loď byla „stabilní“, uvedla tehdy NASA.

Starliner měl zakotvit na Mezinárodní vesmírné stanici ve čtvrtek ve 12:15 ET, ale byl nucen to odložit poté, co kontrola mise identifikovala problém s tryskami Reaction Control System (RCS), které pomáhají manévrovat s pohonem kosmické lodi.

Kosmická loď byla umístěna v takzvaném „vyhýbacím se poli“ asi 200 metrů od ISS, dokud se ve 13:33 ET neotevřelo další dokovací okno.

Očekává se, že Williams a Willmore stráví jeden týden na palubě Mezinárodní vesmírné stanice a zhodnotí Starliner a jeho systémy. Po návratu kosmická loď rozvine své padáky a systém airbagů a dvojice přistane na západě Spojených států.

Pokud bude mise úspěšná, NASA by mohla certifikovat kosmickou loď pro rutinní mise do az Mezinárodní vesmírné stanice. NASA primárně používá kosmickou loď Dragon společnosti SpaceX k přepravě posádky a nákladu na Mezinárodní vesmírnou stanici.