Konference si připomíná dvacáté výročí vstupu Čechů do Evropské unie

Česká republika oficiálně vstoupila do Evropské unie 1. května 2004, ale první ze série akcí upozorňujících na toto výročí byla konference „Dvacet let utváření Evropy“, která se konala minulé pondělí v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Vlajky České republiky a Evropské unie|Ilustrační foto: Státní archiv ČR

Předseda vlády Petr Fiala v úvodním slovu uvedl, že Česká republika během dvou desetiletí svého členství v EU opakovaně prokázala, že je čestným a spolehlivým partnerem pro ostatní členské země:

„Za 20 let našeho členství jsme dokázali, že v krizích umíme dělat správnou věc a že jsme ochotni projevit solidaritu se zranitelnými.

Domnívám se, že tyto dvě skutečnosti se ukázaly dnes, kdy se Evropská unie a Evropa jako celek vyrovnávají s následky ruské agrese, ve světle války zuřící u našich hranic.

Pan Fiala uvedl, že česká účast a aktivní podpora Ukrajiny zlepšila její pozici mezi ostatními členskými státy.

Řekl také, že země se v průběhu roku naučila, jak lépe prosazovat své názory, a zdůraznil mnoho výhod svého členství v EU:

„Naše ekonomika roste a naše bohatství roste každý den z volného pohybu lidí, služeb a peněz. Pozitivní dopady našeho členství v EU jsou vidět téměř všude a kulturního bohatství, v rozvoji našich regionů.

Martin Dvorjak|Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

Zatímco všech pět lídrů koaličních stran se konference zúčastnilo, zástupci opozice chyběli. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák Českému rozhlasu řekl, že byli pozváni, ale účast odmítli.

„Opravdu mě to mrzí, protože se domnívám, že o tak zásadních strategických otázkách by se mělo diskutovat co nejširší, abychom dosáhli dostatečně širokého konsensu, nechceme každé čtyři roky měnit směr doleva nebo doprava Evropská unie je místo, kam patříme.“

Jediným řečníkem za opoziční stranu Ano byla současná místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která zdůraznila, že vstup do EU pomohl nastolit stabilní právní stát a symbolicky ukončil předchozí éru:

Věra Jourová|Foto: Kateřina Šulova, ČTK

„Věřím, že vytvoření stabilního právního systému a přistoupení České republiky k efektivnímu evropskému systému nám umožnilo ukončit „divoká 90. léta“.

20. výročí vstupu Čechů do Evropské unie si připomene téměř 100 akcí, včetně koncertu v pražském Rudolfinu a mezinárodní akce pořádané Pražským hradem. Vláda chce také předložit zákon označující 1. květen jako vzpomínkový den.