Konečně: videohra, kde může Funko Scott Pilgrim bojovat s Funko The Thing

Podívejte, buďme upřímní, chlapi: Většinou to pochází ze sekce „Prosím, vypusťte nám tyto dotěrné myšlenky z hlavy“. Víme, že dnes koluje spousta zpráv, většina z nich pochází z úst giganta popkultury, kterým je Comic-Con. Ale stále se ptáme: Je to pravda? Potřeba Nechci být jediný, kdo viděl tento trailer k připravované videohře Funko FusionTedy videohru, která obsahuje Funko verze Scotta Pilgrima a posádky Maminka Můžete se setkat s Funko verzemi Jean Jacket od NeA John Carpenter Věc.



O hře už nějakou dobu víme, ale nikdy jsme neviděli její podivný mix duševního vlastnictví vlastněného Universal zcela Jako v tomto nejnovějším traileru. (Ignorujte všechny věci Clancyho Browna a magické koruny a tak; věděli jste, že Funko Pops má postavu maskota, která vypadá jako Archie? To jsme nevěděli!)

Nemůžeme přestat zírat na sestavený seznam svolávaných značek, jak se Funko snaží Smash Bros. spolu M3jan, Zpět do budoucnosti, Horké chmýří, Starověká Battlestar Galactica, Chucky, a všechny ostatní franšízy, které by mohli vyrvat z rukou Universalu, aby sloužili… no, nemáme tušení. Možná je to jen napodobenina filmu Logické hry Videohry, kromě postav, všechny vypadají téměř stejně zcela Jsou identičtí, až na rozdílné oblečení a vlasy. Obdivujeme naprostou drzost tohoto –Rytířská jízda! Neporazitelný! Samozřejmě Five Nights At Freddy’s! – i když si nemůžeme pomoci a zíráme na to, jako by to byl konečný bod posedlosti moderní popkultury mashupy. Je to krásné a strašné, jako když se díváte do Božích očí nebo když jste pohřbeni v čase a prostoru ve stále se hromadící černé díře tvořené výhradně vyřazenými Funko Pops.