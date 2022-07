Konečně, Sith Lords lze hrát na Switch

Snímek obrazovky : Aspire / Obsidian / Nintendo

Včera stálo studio za portem Nintendo Switch Knights of the Old Republic II: The Sith Lords oznámit Že byla konečně opravena dříve existující chyba, která lámala hru Znemožní dokončení hry.

Dříve ti, kteří si koupili obsidián port hvězdné války Bylo to RPG nuceni podvádět Jejich cesta kolem havárií hry. Toto vyřešilo cheat menu ve hře, ale stále to bylo v nejlepším případě užitečné řešení. Kotaku Zkuste použít tuto metodu k přeskočení scény sestřihu hry na konci pozdní herní mise, ale dostat se na loď pouze znovu zhroutí hru. Ale radujte se: Zaměřovače buggy byly konečně opraveny. Poněkud.

Po aktualizaci hry jsem konečně mohl hrát scény s předchozími problémy, aniž bych se dostal na domovskou obrazovku Switch. Je tu však jedno upozornění. Couture 2 Má speciální schopnost, která zvyšuje rychlost vašeho pohybu, a je nepostradatelný pro hru, která vás nutí procházet velkým množstvím prázdného prostoru. Kompromisem je, že když je dovednost aktivní, hra si na obrazovce vynutí rozmazaný filtr. Nový patch možná opravil scény, ale dělá to tak, že tyto filtry rozostření jdou do uvedených scén. Takže získáte hrubé snímky obrazovky, jako je tento:

Snímek obrazovky : Aspire / Obsidian / Kotaku

Couture 2 Má spoustu filmových scén, které se automaticky přehrají, když překročíte neviditelnou hranici, takže filtr opravdu nemůžete vypnout ručně při spuštění. Rozostření se zastaví po uplynutí doby dovednosti, ale pravděpodobně to můj zážitek trochu zhoršilo. Ale hej, aspoň se teď můžu přestěhovat na jiné planety!

Spustil Aspyr úmyslně neoddělitelnou hru? Ano. Jsem naštvaný? Ano taky. Ale uvědomuji si, že vanilková verze Couture 2 Byl také propuštěn v rozbitém a zabugovaném stavu. Možná je jedna z těchto her vždy odsouzena k nedokonalosti. Každopádně bych doporučoval ponechat si vícenásobné zálohy pro případ, že čekáte na další hrozné chyby na konci hry.