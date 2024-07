Konečně se prvnímu novému patchi pro Elden Ring podařilo odstranit z vašich zad otravného zlatého hrocha ze Shadow of the Erdtree

Patch 1.12.3 pro Elden Ring: Shadow of the Erdtree konečně opravil boj se zlatým hrochem, takže toto otravné monstrum vám nebude dýchat na krk, jakmile vstoupíte do jeho arény.

Dnes, 4. července, Bandai Namco vydalo nový patch pro Elden Ring, který si můžete celý prohlédnout na Web vydavateleTitulkem nového patche budou pravděpodobně úpravy provedené u dvou nejvíce frustrujících bossů ve Shadow of the Erdtree: Commander Gaius a Golden Hippopotamus.

„Pozice šéfů v přehrání proti Golden Hippopotamus a bossům Commander Gaius byly změněny tak, aby byly ve stejné pozici jako v prvním boji,“ stojí v poznámkách k patchi. To znamená, že oba bossové na vás nezaútočí, jakmile vstoupíte do jejich arén, což je skvělá zpráva.

Patch 1.12.3 byl vydán pro #ELDENRING Shadow of the Erdtree. Poznámky k opravám jsou k dispozici zde: https://t.co/B5gLHZ9bSr Děkujeme za vaši podporu a vášeň. pic.twitter.com/niNSc8IRrG4. července 2024

Nesnášíš zlatého hrocha. Nesnáším zlatého hrocha. Všichni nenávidíme zlatého hrocha. Ale s tímto patchem to znamená, že se šéf Shadow of the Erdtree bude muset probudit ze spánku, když se vrátíte, a pokusit se ho znovu porazit, místo aby se na vás vrhl a nenechal vás ani vyvolat ducha, jakmile boj začne.

Změna je dobrá i pro velitele Gaiuse z podobných důvodů – šéf jedoucí na kanci nebude po zahájení boje nikde poblíž vás. Musím říct, že s Gaiem bylo mnohem snazší se vypořádat, když začal svůj boj, ve srovnání se Zlatým hrochem, což bylo docela otravné, ale samo o sobě stále frustrující.

Navíc nový patch Elden Ring opravil chybu, kdy se „neblokovatelné útoky šéfa Golden Hippopotamus spojovaly s hráči snadněji, než jsem zamýšlel“. Věděl jsem, že si nic nevymýšlím – ukázalo se, že pokaždé, když jsem si myslel, že jsem útoku uhnul, jen aby mě pohltil Zlatý hroch, ve skutečnosti jsem útoku docela dobře uhýbal.

Podívat se na Úkolová řada Elden Ring and the Shadow of the Erdtree Průvodce, který vám ukáže, kde můžete začít každý úkol NPC.