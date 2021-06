Koncept ukazuje iPhone 13 Pro s menším, zářezem

Od oznámení nové generace iPhonu nám zbývají jen tři nebo čtyři měsíce, ale zvěsti nám dávají představu o tom, co můžeme očekávat od nových smartphonů Apple v roce 2021. Na základě všeho, co doposud uniklo, ConceptCreator dohromady s LetsGoDigital Vytvořili nádherná 3D vykreslení toho, jak bude iPhone 13 Pro vypadat.

Nějaký Plány unikly počátkem tohoto roku Naznačuje to, že se letošní iPhony budou spíše podobat „iPhonu 12S“ než iPhonu 13, ačkoli oficiální názvy jsou stále neznámé. Je to proto, že design zůstane velmi podobný současné generaci, Pouze s několika znatelnými změnami.

Například tyto plány naznačují, že nové iPhony budou silnější a budou mít větší objektivy fotoaparátu – alespoň v řadě Pro. Existuje další aspekt smartphonu Apple, o kterém se říká, že se změní s iPhone 13, a to je horní část obrazovky.

Tento zářez nezmizí, protože Apple ho stále potřebuje k umístění senzorů Face ID, ale letošní iPhony by měly mít o něco menší zářez. I když to rozhodně nebude mít velký vliv na celkový design, může to uhodnout více užitečných informací zpět do stavového řádku u modelů iPhone 13.

A to je přesně to, co nám koncept ukazuje. Mohli jsme vidět novou verzi iPhone Pro velmi podobnou iPhonu 12 Pro, ale s menším zářezem, většími fotoaparáty a novými barvami (i když o nových barvách v řadě iPhone 13 nejsou žádné konkrétní úniky).

I když to může znít zklamaně, nebylo by překvapením, protože Apple si po určité změně obvykle ponechá stejný design, jako je tomu u iPhonu 12. Apple se pravděpodobně více zaměří na vylepšování iPhonů věcmi. Stejně jako lepší fotoaparáty, větší baterie a rozšířená podpora 5G.

Co si o tom myslíš? Byli byste spokojeni s novým iPhone, který je docela podobný iPhone 12, ale v menší míře, nebo očekáváte zásadní upgrade? Dejte nám vědět v komentářích níže.

