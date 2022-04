Kometa stará 4 miliardy let a široká 80 mil míří k Zemi

K Zemi míří prastará kometa, o níž se předpokládá, že je stará více než 4 miliardy let. Masivní kometa je široká nejméně 80 mil, což je dvojnásobek šířky Rhode Islandu. V současnosti zrychluje směrem k Zemi rychlostí 22 000 mil za hodinu.

Tato starověká kometa je největší kometa, která byla kdy objevena

Dotyčná kometa v současné době cestuje k Zemi rychlostí 22 000 mil za hodinu. Řítí se dovnitř z okraje naší sluneční soustavy. Naštěstí se nemusíte obávat dopadu komety na Zemi. Astronomové tvrdí, že nikdy neuletí více než miliardu mil blízko Slunce. To je o něco dále než vzdálenost mezi Zemí a Saturnem.

Očekává se, že takto blízko Země projde prastará kometa někdy v roce 2031. To znamená, že máme několik let, než se o toto starověké nebeské těleso vůbec budeme muset starat. Vždy je však zajímavé vědět, kdy komety a asteroidy míří naším směrem.

David Jewett, profesor planetárních věd a astronomie na UCLA, je spoluautorem studie o kometě. Jewett a kolegové publikovali v Astrophysical Journal Letters. Říká, že objekty, jako je tato prastará kometa, byly „vyraženy“ ze sluneční soustavy před dávnými věky.

Komety se pak usadily v Oortově mračnu, říká Jewett, v masivním seskupení vzdálených komet, které obklopují naši sluneční soustavu. Pak další komety jako tato prastará kometa obíhají kolem Sluneční soustavy miliardy mil v hlubokém vesmíru.

Seznamte se s kometou C / 2014 UN271

Kromě cesty k Zemi je tu ještě něco, co dělá tuto starověkou kometu zajímavou. Astronomové například říkají, že tato kometa má největší jádro ze všech komet, které jsme dosud viděli. Velikost jádra určili pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu NASA. V současné době odhadují, že kometa má velikost až 85 mil.

Kometu C/2014 UN271 poprvé objevili Pedro Bernardinelli a Gary Bernstein. Poprvé ji astronomové pozorovali v roce 2010. V té době byla starověká kometa 3 miliardy mil od Slunce. Nyní je to méně než 2 miliardy mil od Slunce. Jewett říká, že bude pokračovat ve své současné smyčce, dokud se nakonec za několik milionů let nevrátí do Oortova oblaku.

říká Jewett Tato prastará kometa je „větší a temnější než uhlí“. Tým odhaduje, že kometa má asi 500 bilionů tun. To je stotisíckrát větší než hmotnost typické komety nalezené poblíž Slunce.

Samozřejmě nejde o první neobvyklou kometu, kterou astronomové objevili. Dříve NASA Tato kometa a její nádherná aura. Astronomové také dříve Najít vinného Na místě, které nikdy předtím neviděli.

David Jewett, profesor planetární vědy a astronomie na UCLA a spoluautor knihy Nová studie v Astrophysical Journal Letters. „Vždy jsme tušili, že tato kometa musí být velká, protože je tak jasná na tak velkou vzdálenost. Nyní to potvrzujeme.“