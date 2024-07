Komáři infikovaní encefalomyelitidou byli poprvé nalezeni v Massachusetts v roce 2024

Virus východní koňské encefalitidy byl poprvé zjištěn u komárů v Massachusetts v roce 2024, podle Massachusettského ministerstva veřejného zdraví. Východní koňská encefalitida byla potvrzena ve vzorcích komárů odebraných 30. června v Carver v Plymouth County, uvedlo ministerstvo veřejného zdraví. V letošním roce nebyly dosud objeveny žádné lidské ani zvířecí případy východní koňské encefalitidy. Tento objev přiměl úředníky, aby zvýšili úroveň rizika východní koňské encefalitidy v komunitách Carver, Kingston, Middleboro, Plymouth, Plympton a Wareham. „Poslední cyklus propuknutí východní koňské encefalitidy v Massachusetts nastal v letech 2019 a 2020 a od té doby nebyly ve státě hlášeny žádné případy východní koňské encefalitidy,“ řekl komisař pro veřejné zdraví Dr. Robbie Goldstein. Východní koňská encefalitida je vzácné, ale závažné a potenciálně smrtelné onemocnění, které může postihnout lidi všech věkových kategorií. Východní koňská encefalitida se obecně šíří na člověka kousnutím infikovaným komárem. V roce 2019 bylo v Massachusetts zaznamenáno 12 lidských případů východní encefalitidy koní se šesti úmrtími; V roce 2020 bylo zaznamenáno pět lidských případů a jedno úmrtí. V roce 2021, 2022 nebo 2023 nebyly v Massachusetts zaznamenány žádné případy EEZ u člověka. Zdravotníci z Massachusetts v úterý uvedli, že virus západního Nilu byl detekován ve vzorku komára odebraného v Quincy. Bylo to poprvé, co byl virus ve státě nalezen v roce 2024. Zdravotníci nabádají obyvatele a návštěvníky, aby venku používali repelenty proti hmyzu, dbali na nejvyšší hodiny výskytu komárů – od soumraku do úsvitu a nosili dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty a ponožky, když jsou venku. mimo. Více informací, včetně všech pozitivních výsledků západonilského viru a EEE, lze nalézt na stránce s informacemi o sledování virů přenášených komáry na adrese Mosquito-borne Diseases | Mass.gov, který je denně aktualizován, nebo zavoláním na oddělení epidemiologie ministerstva veřejného zdraví na číslo 617-983-6800.

