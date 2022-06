Kolo Ligy národů: Porážka Severního Irska v Kosovu, vítězství Portugalska a Španělska | fotbalové zprávy

Dlouhé čekání Severního Irska na vítězství v Lize národů pokračovalo poté, co prohrálo 3:2 v Kosovu, zatímco Španělsko a Portugalsko si ve čtvrtek připsaly vítězství v soutěži.

Severní Irsko nyní nevyhrálo žádný ze svých 13 zápasů Ligy národů, prohrálo 10 a po další frustrující noci v soutěži, po neuspokojivé víkendové remíze s Kyprem, pocítí tlak.

Ale domácí Kosovo bylo zaslouženým vítězem i přes napínavé závěrečné minuty. Tým se dostal do vedení po penaltě Vedat Murichi devět minut po nešikovném faulu Stevena Davise na Milota Rashiku a když Zimmer Paetke v 19. minutě trefil centr Rashika, měli hosté horu, kterou museli zdolat.

obrázek:

Vedat Muriki slaví gól proti Severnímu Irsku za Kosovo





Severní Irsko neskórovalo ve svých posledních třech zápasech, ale Shane Lavery to po prvním poločase vrátil do hry statečnou hlavičkou z bezprostřední blízkosti. Tato naděje však byla zmařena sedm minut do druhého poločasu, kdy fantastický Muriqi zůstal na místě a dosáhl v Kosovu působivého vedení.

Daniel Ballard předvedl napínavý závěr hlavou sedm minut před časem, ale Severní Irsko nedokázalo vyrovnat a výsledkem bylo třetí místo ve skupině B třetí divize, jen o bod méně, osm bodů za tituly v tabulce. Řeckokdo porazil Kypr 3-0.

Barakloff: Dobrý test pro nás

Trenér Severního Irska Ian Baraclog: „Bere [Steven Davis] A [Jonny Evans] A Kyle Lafferty byl venku a mezi týmem tam nebylo moc zápasů. Nemáte moc zkušeností na této úrovni a musí se rychle učit. Žádáte je, aby tak učinili.

„Věděli jsme, jak těžké to dnes večer bylo. [Kosovo are] Stabilní tým za poslední tři čtyři roky s dobrými hráči hrajícími na opravdu vysoké úrovni a byl to pro nás dobrý test. Šli jsme a porovnali jsme je, vytvořili jsme několik příležitostí a to je dobrým znamením pro budoucnost.

„Toto je stavební plán, toto je plán, jak se pohnout kupředu pro větší obrázek a více podobných nabídek přinese výsledky.“

Severní Irsko je v přechodu. Bývalý hráč Severního Irska Jimmy Ward na Sky Sports News: „Kosovo bylo důstojným vítězem. Můžeme se dívat na obranu, ale měli jsme tři mladé obránce v obraně a čtyři vzadu. Díval jsem se na nejlepší hráče, abych je provedl těmito zápasy.“ „Fotbal v Severním Irsku je v přechodu. Ze základní sestavy je vidět, že je tam různé věkové rozmezí. Je to o snaze najít rovnováhu. „Zatím se nebudu moc bát. Musíš ty malé kluky nechat projít.“

Mezitím Joao Cancelo a Goncalo Guedes v Serie A skupině B vstřelili gól Portugalsko Pohodlná výhra 2:0 Česká republika.

obrázek:

Portugalec Joao Cancelo slaví po vstřelení prvního gólu svého týmu během fotbalového zápasu Ligy národů UEFA mezi Portugalskem a Českou republikou na stadionu Jose Alvalade v Lisabonu, čtvrtek 9. června 2022 (AP Photo/Armando Franca)





Vítězství znamená, že se Portugalsko udrží nad dvěma body Španělsko, který se vyšplhal na druhé místo v této skupině díky gólu Pabla Sarabia v prvním poločase při venkovní výhře 1:0 nad Švýcarskem. Španělsko remizovalo v prvních dvou zápasech tohoto vydání Ligy národů poté, co se naposledy dostalo do finále.

K průniku dovnitř nedošlo Norsko Remíza 0:0 s Slovinsko, i když hosté v Oslu se v 63. minutě zredukovali na 10 mužů, když Miha Blasic při posledním zákroku fauloval Erlinga Haalanda. Martin Odegaard z přímého kopu trefil břevno, ale jeho střela neměla žádnou šanci překonat působivého Jana Oblaka.

Norsko zůstává na čele skupiny B ve skupině D o jeden bod Srbsko který se držel vítězství Švédsko 1:0 díky brance Luky Jovic a nadále je tlačit do první divize.

dále v žebříčku, Gruzie Pokračujte v povýšení s výhrou 3:0 nad druhým Severní Makedonie V lize C skupina 4, kde hora Tarek také získal bod Bulharsko S remízou 1:1.

A ve skupině 2 ligy D Estonsko Druhé výhry v řadě dosáhli díky trefě Henriho Annera z 94. minuty mimo domácí MaltaKterá vyhrála 2:1.