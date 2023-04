Knight má skóre 2, Spojené státy ve světovém semifinále porazí Českou republiku 9:1

BRAMPTON, Ontario (AP) – Se známým postavením ve hře ženského hokejového mistrovství světa o zlato přenechejte takzvané staré gardě ve Spojených státech, aby udávala tón.

Kapitánky Hilary Knight a Amanda Kessel skórovaly každý dvakrát a dovedly mladý a přezbrojený tým USA k výhře 9:1 nad Českou republikou v sobotním semifinále turnaje.

Nebude to jednoduchý zápas. Nikdo nehází. Jsou v té hře z nějakého důvodu. Takže si myslím, že mít tuto zkušenost a vědět, že to bude bitva bez ohledu na to, za koho budete hrát,“ řekl Kessel, který bude natáčet své sedmé vystoupení na turnaji.

Další na řadě je další potenciální zúčtování proti přeshraničním rivalům Kanadě v nedělním mistrovském utkání. Kanada, která ve čtvrtfinále porazila Švédsko 3:2 v prodloužení, se v dalším semifinálovém zápase později v průběhu dne střetla se Švýcarskem.

Kanada (5:0) se umístila na čele tabulky skupiny A, když v pondělí zvítězila 4:3 na penalty nad Američany.

S devíti tituly proti Kanadě 12, Spojené státy (5-1) nikdy nevynechaly zápas o zlatou medaili v historii turnaje a budou usilovat o získání titulu zpět poté, co prohrály s Kanadou v každém z posledních dvou finále.

Trenér USA John Wroblewski už toužil po šanci hrát za Kanadu.

„Jedna věc je překonat hrb tohoto týmu,“ řekl Wroblewski.

„Není to tak, že by jedna věc musela být uzavřena před Kanadou. Je tam spousta zkušeností a sebevědomí,“ dodal. „Skopnout někoho, kdo je dobrý v tom, co dělá, vezme každý hráč skvělý výkon několik chyb i od trenérského personálu.“

Co bylo zatím ověřeno pro trenéra druhého ročníku, je jít s kádrem, který tvoří pět hráčů debutujících na turnaji. Mix veteránů – Knight a Kessel – a mladíků – Tessa Janik a Carolyn Harvey – naplnil bodovaný zápis proti Čechům.

Třiatřicetiletý Knight také přidal asistenci, aby zvýšil celkový počet bodů týmu USA na mistrovství světa na 98 bodů. Dvacetiletá Harveyová si připsala čtyři asistence a celkový součet vedoucího týmu v turnaji dosáhl 13 bodů. Dvaadvacetiletá Janik se dvakrát trefila a při svém turnajovém debutu dala tři branky a šest bodů.

Kayla Barnes zaznamenala tři asistence, zatímco Abby Murphy a Abby Roque také skórovaly. Erin Frankel zastavila 14 ran, aby zlepšila svůj turnajový rekord na 4-1.

Adéla Sapovalivová skórovala za Českou republiku, která debutovala ve skupině A po zisku první bronzové medaile v loňském roce. Bylo to již druhým rokem v řadě, kdy Česká republika prohrála se Spojenými státy v semifinále po rozhodnutí 10:1 v Dánsku.

Blanca Škodová zastavila 15 střel a zatáhla poté, co Murphy vedl nad Američany 4:0 v čase 8:13 druhé třetiny. Katerina Zychowska dala pět gólů na 26 střel.

Prohra trenéra České republiky Carlu McLeodovou netrápila.

„Děláte si srandu? Teď je to napumpované. Kluci, v A Pool jsme poprvé. Vůbec poprvé. Hráli jsme jen v semifinále. Zítra hrajeme o medaili,“ řekl bývalý kanadský olympionik v její druhý rok jako trenérka. „Nemohu být šťastnější z místa, kde jsme.“

Když USA vedly po první třetině 1:0, Knight skóroval dvakrát s rozpětím 1:28 během druhé třetiny, ve které Američané vstřelili pět branek. Barnes asistoval u prvního gólu Knighta a proměnil brejk 2 na 1 4:22 na třetinu. Poté Knightová zvýšila na 3:0 gólem v přesilovce, ve kterém se ujala vedení střelou Harveyho z levého bodu.

Ve svém 13. vystoupení ve Světové sérii vstřelila Knightová pět gólů v šesti turnajových zápasech, poosmé vstřelila alespoň pět branek. Je to také poosmé, co získala alespoň devět bodů.

Knight odvedl pozornost poukazem na to, že Kessel udával tón zahájením nahrávky.

„Hra 7 Kessel,“ řekl Knight. „Amanda Kessel je jedna z velikánů a bude jednou z velikánů, které kdy nosily toto tričko. A nikdy na ní nespíš.“

Pokud jde o možnost střetnout se s Kanadou, Knight se snažil utkat s kýmkoli, než zmínil intenzivní soupeření mezi dvěma světovými dominantními mocnostmi.

„Je zřejmé, že když Spojené státy a Kanada nastoupí na led, je to jeden z nejlepších zápasů všech dob a je to těžký zápas. Fanoušci si přijdou na své,“ řekl Knight.

Spojené státy a Kanada hrály o zlato na 20 z předchozích 21 turnajů, s výjimkou roku 2019, kdy Američané porazili Finsko 3:2 v penaltovém rozstřelu poté, co Finové v semifinále porazili Kanadu.

Kanada ukončila sérii pěti po sobě jdoucích titulů Američanů dnešní výhrou 3:2 v roce 2021 v Calgary. Kanada loni ve finále porazila Spojené státy 2:1. Kanaďané jsou také úřadujícími olympijskými vítězi po vítězství 3:2 nad Američany na hrách v Pekingu 2022.

