Současné iPad Pro od Apple jsou pozoruhodně výkonné, ale Xerox, což je Xiaomi, věří, že může iPad nad iPadem překonat. Kromě úžasně levné cenovky má Xiaomi několik dobrých nápadů, jak vyrobit iPad…

S nimiIPad 5 v popředí, které nemůžete vyslovit, aniž byste to řekli iPad Pro, 11palcová obrazovka s obnovovací frekvencí 120 Hz, a Ars Technica Uvnitř popisuje čip Snapdragon jako relativně špičkový.

Xiaomi se podařilo do otisku prstu iPadu Pro zabalit osm reproduktorů a tablet má na vypínači dokonce rozpoznávání otisků prstů ve stylu Touch ID. Nemůžete najít iPad s 8 GB RAM A Touch ID v sestavě Apple!

Mi Pad 5 Pro je také vybaven inovativním systémem nabíjení a připojení digitálního pera. Zastavte mě, pokud jste to už někdy viděli. Xiaomi používá novou techniku, která zahrnuje magnetické vyzvednutí zařízení podobného peru na vodorovné straně tabletu. Ale hej, přichází v černé barvě!

Xiaomi nedokázala vyřešit jeden problém, o kterém mluví výkonní uživatelé iPadu Pro. Přestože je výchozím bodem rozložení iPadu Pro, Mi Pad 5 Pro má selfie kameru orientovanou na výšku, která je po připojení ke klávesnici špatně umístěna v levém středu.

Myslím, že Mi Pad 5 Pro nemá úplně Apple Center Stage, protože je spuštěn Android, operační systém, který na tabletech příliš nezasáhl, ale je to výhodná nabídka za méně než 400 dolarů. Jediným úlovkem je prozatím to, že je v tuto chvíli exkluzivní pro Čínu a rozhodně to není iPad.

