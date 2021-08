Klimatičtí vědci ve světě vydávají ostré varování před nebezpečím globálního oteplování | Klimatická změna

Vědci tvrdí, že požáry, záplavy a extrémní počasí pozorované po celém světě v posledních měsících jsou jen předehrou k tomu, co lze očekávat v případě globálního oteplování, protože přední světová autorita v oblasti změny klimatu se připravuje varovat před globálním oteplováním. Bezprostřední a nebezpečná nebezpečí do globálního klimatického systému.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejní v pondělí a Milestone Report, dosud nejkomplexnější hodnocení, přišlo necelé tři měsíce před zásadními rozhovory OSN, které určí budoucí průběh života na Zemi.

Političtí činitelé si již prohlédli zjištění, která byla dokončena v sobotu večer a která byla předmětem dvou týdnů intenzivní online diskuse odborníků z celého světa a představují osm let práce předních vědců.

Doug Barr, ředitel politiky Greenpeace UK, řekl, že vlády by měly varováním dbát. Praktické, financované a použitelné plány [by governments] Aby nás udrželi pod předpokládanými bezpečnými limity [of heating] být téměř neexistující. Naléhavá opatření v oblasti klimatu byla nutná po celá desetiletí – a nyní je čas téměř mimo. Vláda Spojeného království má jako hostitel rozhovorů OSN o klimatu obrovskou odpovědnost za zajištění toho, aby se světoví lídři zapojili do politik, které nejen zmírňují klimatickou krizi, ale tlačí ji i opačným směrem. “

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), složený ze stovek předních světových vědců v oblasti klimatu, vydává Komplexní hodnocení každých sedm let, s touto šestou zprávou od roku 1988. Tato zpráva se však bude lišit: Předchozí práce ukázaly, že dvacátá léta jsou kritickou dekádou, protože emise skleníkových plynů musí být sníženy na polovinu, aby se omezilo oteplování na 1,5 ° C nad předindustriální úrovně a Stanoveno předchozími zprávami IPCC jako bezpečnostní práh, minimálně dva góly v Pařížská dohoda z roku 2015.

Michael Mann, významný profesor atmosférických věd na Penn State University, řekl, že toto bude poslední hodnocení IPCC, které by mohlo mít skutečný vliv na politické podmínky, než se dostaneme přes 1,5 ° C a ambice Pařížské dohody.

„Změna klimatu nyní zesiluje extrémní počasí, jaké jsme viděli letos v létě – sucha, vlny veder, požáry, povodně, bouře,“ řekl. “Dopady změny klimatu již nejsou jemné. Vidíme, jak se odehrávají v reálném čase v podobě bezprecedentních extrémních povětrnostních katastrof.”

V posledních měsících došlo ve Spojených státech k požárům, vlnám veder v severních zeměpisných šířkách a ničivým povodním v Číně a Evropě. Vědci varují, že se to může stát normou, pokud se nezastaví rozpad klimatu.

Simon Lewis, profesor věd o globálních změnách na University College London, řekl: „Pozorování v létě ukazují, že některé efekty [predicted in previous IPCC assessments of the climate] Zdá se, že to bylo podceněno, ale nemůžeme říci, zda je devastace v létě 2021 novým normálem bez údajů o několik dalších let. Víme ale, že pokud budou emise nadále stoupat, budou existovat stále nebezpečnější klimatické dopady. “

Varoval, že následky budou hrozné. „Musíme mít na paměti, že všichni žijeme v místech, která se vybudovala po celá desetiletí a staletí, aby se dobře vyrovnala s konkrétním podnebím. Skutečně děsivou věcí na klimatické krizi je, že každý jednotlivý úspěch každé lidské komunity na Zemi Stalo se to v prostředí, které již neexistuje. ” „Světoví lídři jsou tlačeni, aby se dohodli na podrobných a dosažitelných plánech na snížení emisí hned teď a na plánech přizpůsobit se klimatickým dopadům, až se v listopadu sejdou v Glasgowě.“

Klimatická krize: Jak vypadá měsíc nepříznivého počasí – video

Letošní pozorování počasí nebyla zahrnuta do zprávy IPCC, která je založena na vědě publikované v recenzovaných časopisech před letošním rokem a od minulého roku. Souhrnná zpráva za rok 2013. Mann řekl: “To je také omezení. Zdá se, že zprávy IPCC hrají roli při dohánění toho, co vidíme na místě. Naše vlastní práce ukazuje na modely, které [most IPCC projections] Některé důležité mechanismy zde nejsou zachyceny. “

Letos nepříznivé počasí také ukázalo, jak je důležité, aby země a společnosti na celém světě podnikly kroky k řešení těchto dopadů, řekl Richard Bates, profesor klimatických dopadů na Exeterské univerzitě a vedoucí výzkumu klimatických dopadů na Met Kancelář. “Nyní musíme žít s důsledky toho, co jsme již udělali s podnebím. Jsme beznadějně nepřipraveni vypořádat se se stále extrémnějšími povětrnostními jevy, přestože je věda předpověděla už před desítkami let.”

Spolu s tímto úsilím musíme snížit emise rychleji. „Pokud chceme zastavit tento pokles, musíme přijmout naléhavá opatření ke snížení emisí,“ řekl Betts. “Čím déle trvá dosažení tohoto nárůstu.” [in the buildup of CO2 in the atmosphere]S vážnějšími změnami klimatu se budeme potýkat. “

Alok Sharma, britský ministr, který bude předsedat jednání OSN o klimatu COP26, které se bude konat v Glasgowě v listopadu, Řekl v sobotu: “To by bylo ještě ostré varování, že lidské chování alarmujícím způsobem zrychluje globální oteplování, a proto musí být Cop26 okamžikem, kdy to pochopíme správně. Nemůžeme čekat dva, pět let, 10 let – to je ta chvíle.” [The consequences of failure would be] Katastrofální – myslím, že pro to neexistuje jiné slovo. “

“Světoví vědci v oblasti klimatu jsou připraveni vydat ostré varování, které nelze ignorovat,” řekla Rachel Kinnerley, mezinárodní aktivistka v oblasti klimatu v Friends of the Earth. “Mezinárodní společenství musí rychle jednat a přijmout opatření nezbytná k zabránění katastrofickým změnám klimatu.” Je načase ukončit naši závislost na špinavém plynu, uhlí a ropě a investovat do ekologických pracovních míst a budovat uhlíkově neutrální budoucnost, kterou tak zoufale potřebujeme. “