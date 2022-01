Když jsem se poprvé pokusil jet do České republiky, nestihl jsem let. Žil jsem v té době v Londýně a rozhodl jsem se dojet autem na letiště, což byla první chyba. Toto úžasné parkoviště má velikost několika fotbalových hřišť a nachází se míle daleko od letiště. Každopádně po dlouhé jízdě kyvadlovým autobusem jsem hloupě vystoupil na špatném terminálu. Nemusí se to zdát jako velký problém, ale londýnské letiště Heathrow je obrovské a vzdálenost mezi terminálem 4 a terminálem 1 mi připadá jako dvouhodinová túra. Když jsem se jako unavený chrt zpocený a zadýchaný konečně dostal k odbavovací přepážce, letadlo bylo v polovině dráhy.

Neodradil jsem se, ale o dva dny později jsem stihl let a konečně doletěl do Prahy, hlavního města České republiky. Město leží na břehu řeky Valdavy a má bohatou historii sahající mnoho staletí zpět. Bylo hlavním městem Království českého a významným domovem mnoha římských císařů, zejména Karla IV. Dnes je Praha domovem mnoha známých kulturních památek, jako je pevnost, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem nebo fascinující Židovská čtvrť. Město má více než deset hlavních muzeí, stejně jako mnoho divadel, galerií a dalších historických expozic. Kromě exkluzivních koncertních sálů slouží jako koncertní sály také mnohé pražské kostely a barokní zámky. Strávil jsem mnoho večerů posloucháním pokojových a písňových koncertů v městských kostelech.



Při jedné příležitosti jsem byl na koncertě ve fascinujícím Rudolphinamu kapely České filharmonie. Tato velkolepá budova, dokončená v roce 1884 a pojmenovaná po princi Rudolphovi, je považována za víceúčelové umělecké centrum. V této majestátní budově na břehu řeky Voltavy v srdci Prahy se nachází prestižní pražská koncertní síň, ve které sídlí také Česká filharmonie. Kapela zde poprvé vystoupila v roce 1896 pod záštitou Antonína Dvořáka.

Antonín Dvořák (1841-1904): Karnevalová předehra. Mladá Izraelská filharmonie, Conn. Yi-An Xu (Trvání: 12:03; Video: 1080p HD)

Když jsem šel do Rudolfina, měl jsem to štěstí slyšet toto slavné dílo tohoto slavného skladatele České filharmonie. Zajímavé je, že ti, kdo přišli na koncert, byli formálně oblečení; Neexistují žádné běžné tatínkové džíny a trička, ale spíše společenské nebo společenské kostýmy pro muže a elegantní šaty pro ženy. Mnoho mladých lidí v publiku bylo stejně dobře oblečeno; Někteří chlapci se oblékli k večeři. Jsem rád, že jsem si vzpomněl vzít kravatu. Každopádně tady je to samé české mistrovské dílo izraelské mládežnické kapely v režii čínského dirigenta. V roce 1892 napsal Dvoக்க்k tři epitafy se společným názvem Příroda, život a láska. Toto je druhé, které popisuje atmosféru nočního festivalu a vyznačuje se krásnou reflexní střední částí.

Patrich Smedana (1824-1884): Od Sárky Moje země. Filharmonie Hradec Krlov dir. Paul Maffrey (Trvání: 10:31; Video: 1080p HD)

Dvo மற்றும்k a Smedana se dobře znali, nicméně mezi nimi byla určitá umělecká rivalita, která čas od času způsobila na obou stranách trochu nespravedlnosti. Hradec Králové je město v severní části České republiky a necelou hodinu jízdy autem od polských hranic. Rodina Smedana pocházela ze stejného města a mladý Petrich přednesl své první veřejné čtení na klavír, když mu bylo šest let. Smetana je známá pouze několika díly, která zahrnují její operu Barterová nevěsta A symfonická poezie வால்டாவா, Jedna ze šesti symfonických básní napsaných v 70. letech 19. století a obecně známých Moje země („Moje vlast“).

Třetí díl v sadě po šesti Šárka (Shar-Ka) Svůj název odvozuje od Šárky, legendární Češky, která byla ústřední postavou starověkého českého folklóru. A ta chytlavá hudba, která také snadno padne do ucha. Bohužel, koncem roku 1874 žila Smatana v mírumilovném světě, protože stejně jako Beethoven před padesáti lety byla hluchá. Když však český astronom v roce 1971 objevil asteroid menší než dvě míle v průměru, myslím, že by ho potěšilo, kdyby se dozvěděl, že byl na jeho počest pojmenován 2047 Smetana.