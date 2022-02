Kim Kardashian sdílí vzácnou nefiltrovanou fotku sebe bez make-upu, když slaví narozeniny přítele

KIM Kardashian sdílela vzácné selfie bez make-upu na oslavu čtvrtečních 58. narozenin své kamarádky.

Tato 41letá žena předvádí svou ležérnější a uvolněnější stránku od doby, kdy v říjnu začala chodit s pohodovým komikem Petem Davidsonem.

4 Kim Kardashian sdílela nefiltrovanou fotku na oslavu narozenin svého přítele Kredit: Instagram

4 41letá žena obvykle sdílí glam záběry, na nichž je celá nalíčená Kredit: Twitter/@KimKardashian

Na oslavu narozenin estetiky pro hvězdy Joanny Czech zveřejnil kamenec Keeping Up with the Kardashians selfie obou z nich bez make-upu.

Kim pózovala v šedém topu s hlubokým výstřihem a tmavé vlasy měla rozpuštěné v dlouhých vlnách.

Našpulila rty bez rtěnky a ukázala svůj svěží obličej bez filtru.

Joanna stála těsně za ní a jemně se usmála do kamery, měla na sobě krémový top a velké černé brýle.

Kim ke sladkému snímku napsala: „Všechno nejlepší k narozeninám Joanno Czech!“ Můj kožní guru tě miluje!!!”

Joanna zveřejnila několik samostatných narozeninových snímků na svůj vlastní Instagram, přičemž guru krásy napsal vedle zábavných fotografií „Celebrating 58“.

Předváděla svou mladistvost, když dělala působivé rozkoly na zemi a před ní sedělo několik narozeninových balónků.

Další obrázek viděl, jak Joanna vstává s nataženýma rukama a širokým úsměvem na tváři.

Jen několik hodin předtím Kim oslavila narozeniny další kamarádky, Natalie Halcro, filtrovanými fotkami, na kterých jsou oba spolu, spolu s jejich další kamarádkou Olivií Piersonovou.

Na obrázcích dívky pózovaly v různých SKIMS outfitech, všechny ve stejném odstínu žvýkačkové růžové.

Reality hvězda měla na sobě malinký crop top s krátkým rukávem a boxerky, Olivia měla na sobě tílko a legíny a Natalie si oblékla zkrácené tílko a krátké šortky.

Posádka se usmála a pozvracela znamení míru, když se vydali na noční dívčí výlet.

Aby příspěvek uzavřela, Kim vyfotografovala poté, co se probudila ze spánku, s rozcuchanými vlasy, nataženýma rukama a obrovským zívnutím na tváři.

Matka čtyř dětí popisovala svůj příspěvek: „Pyjama Party na PJ k narozeninám @nataliehalcro!!!! Miluji tě Nat! Def člen klubu ride or die.“

Olivia komentovala příspěvek: „PJ’s on the PJ ✈️ VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAT!“

Oslavenkyně Natalie napsala: „Nejlepší denní spánek všech dob. Miluji tě!“

Kim během posledních několika týdnů sdílela spoustu svých fotografií se svými dvěma kamarádkami.

Začátkem tohoto týdne Kim ohromila, když s nimi večer pózovala v odvážném bandeau crop topu a sukni s vysokým průstřihem.

Kim se ujistila, že všechny oči byly upřeny na ni, když spojila odhalující oděv s podpatky, které se jí připínaly ke kolenům.

Stylová maminka čtyř dětí si seškrábala vlasy do vysokého culíku a nechala si přirozený make-up, aby její outfit upoutal plnou pozornost.

Kráčela po boku Olivie, která měla na sobě podobné odstíny námořnictva, a Natalie, která se rozhodla pro drzý leopardí vzor.

Poté, co zapózovali pro několik záběrů na procházce po zahradě, zapózovali na lehátku u obrovského bazénu.

Pár dní před tím fanoušci chválili Kim, že vypadá tak „skutečně“, když se svými kamarádkami předváděla své křivky ve stříbrných bikinách na nových nefiltrovaných fotkách.

Ocenění přišlo těsně poté, co 41letá dívka smazala fotografii v plavkách poté, co byla obviněna z jejího photoshopování.

Na nových fotkách vyrazila na pláž na focení SKIMS.

Kamarádky Natalie a Olivia se připojily k kamenci Keeping Up With the Kardashians, aby zdánlivě modelovaly řadu plavek její společnosti.

Kim střídala dva různé vzhledy, oba byly toho dne stříbrné a jasně zářily na plném slunci.

Jedním z nich byly maličké bikiny se šňůrkou, s trojúhelníkovým vrškem, který zdobil Kimin velký dekolt, a spodním dílem, který seděl výše v pase a ukazoval její slavný zadek.

Pro svůj jiný vzhled plavek si ponechala stejné spodní díly a brýle, ale vyměnila drobný horní díl za více zakrývající top.

Kim měla na sobě stříbrný zkrácený top s vysokým výstřihem, který stále ukazoval její ploché vytvarované bříško.

Její přátelé nosili jiné možnosti plavek.

Jeden měl top s dlouhým rukávem a šedé spodky, zatímco druhý měl na sobě jeden kus s nízkým střihem a dlouhým rukávem.

Fanoušci byli nadšení, když viděli nefiltrované fotky Kim v plavkách poté, co ji často obviňovali z photoshopování fotek v bikinách, které zveřejňuje na sociálních sítích.

4 Fotka, kterou před několika hodinami zveřejnila k narozeninám jiné kamarádky, byla sdílena s filtrovaným vzhledem Kredit: instagram

4 Kim byla často obviňována z „úpravy a photoshopování“ jejích fotek Kredit: Instagram