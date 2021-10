Kidscreen »Archiv» Sola Media nastavuje distribuční rameno dětské televize

Německý rodinný filmový producent/distributor Sola Media poprvé expanduje do dětské televizní distribuce spuštěním specializované divize.

Strategie nové jednotky je zaměřit se na všechny hlavní vysílací platformy a lokální linkové vysílače kombinací show s vysokou produkční hodnotou a kvalitního vyprávění. Povede ji mezinárodní manažer prodeje Johannes Bos, jejíž role se 1. července rozšířila o globální akvizice a prodeje sérií jako vedoucí televize. Busse má hlavní sídlo ve Stuttgartu a odpovídá generálnímu řediteli Solveig Langland.

Rozhodnutí Soly expandovat do světa televize po 17 letech distribuce a produkce dětských a rodinných filmů bylo vyvoláno rostoucí poptávkou provozovatelů vysílání a provozovatelů vysílání.

“Jak věříme a investujeme do skvělých rodinných filmů pro velkou obrazovku, vidíme také, že rodiny tráví spoustu času sledováním obsahu doma,” říká Langland. „Věříme, že televizní distribuce a VOD doplňují naše odborné znalosti v oblasti divadelní zábavy pro celou rodinu.“

Nejprve Sola představí dvojici 3D animovaných akvizic na MIPCOM-Tajemství medových kopců A létající medvěd Oba cílí na děti ve věku od 4 do 8 let. Honey Hill Secrets (Na obrázku vpravo) je nový tajemný komediální seriál z moskevského animačního studia Soyuzmultfilm, kde hraje chytrá sova a detektiv veverky, kteří řeší případy ve svém pobřežním městě. Sola předprodal sezónu 1 (13 x sedm minut) na HOP! v Izraeli a České Televize v České republice. Druhá sezóna bude dodána později v tomto roce a třetí a čtvrtá sezóna jsou plánovány na rok 2022.

zatímco, létající medvěd (Na obrázku vlevo) Fantasy dobrodružná série 13 x 11 minut od Paddy Badi se sídlem ve Varšavě v Polsku. Film se točí kolem chlapce a medvěda proměněného v rytíře, kteří se vydávají na dobrodružství, aby chránili legendární svět před zlým počítačovým virem. První sezóna byla dodána a druhá sezóna je v současné době ve výrobě.

Sola si také vzala norskou živou akční sérii, která bude oznámena později, až bude připravena zahájit mezinárodní prodej.

Sola byl nedávno vybrán jako mezinárodní distributor prvního celovečerního filmu Ricky Group, Vinic. Mezi další filmy v portfoliu společnosti patří Little Dream Entertainment Měsíc a Akkord Film Production’s The Elfkins: Bread for Difference.