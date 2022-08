Kevin Ware Jr. a jeho zranění je všude

Je odhodlaný nenechat se definovat okamžikem, i když si ostatní myslí, že je.

„Byla to jedna z těch situací,“ řekl. „Prostě jsem si zvykl.“

Poté, co se zotavil, se Ware přestěhoval do státu Georgia, aby strávil své poslední dva roky na vysoké škole, kde hrál „basketbal v pohodě“ pro realitu. „Měl jsem pocit, že nebudu mít šanci dostat se do NBA, tak jsem doslova řekl: ‚Jedu do zahraničí‘,“ řekl.

Ware dostal první nabídku, která mu přišla v roce 2016: šanci hrát s Kawajoki Karu ve finské basketbalové první divizi. „Jsem původem z New Yorku, takže jsem zvyklý na zimu a sníh,“ řekl Ware. Nejtěžší bylo zvyknout si na život v obci se zhruba 13 000 obyvateli.

„Bylo to tak malé, že jsme mohli jezdit na kole z našich apartmánů do posilovny a měli jsme jeden obchod s koblihami a další restauraci, možná… velmi rozdílný. Psychicky jsem na to nebyl připravený.“