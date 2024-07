Keanu Reeves vystoupí příští měsíc na českém hudebním festivalu Rock for People

John Wick A Matice Keanu Reeves zamíří příští měsíc do Prahy, ne však natáčet svůj nejnovější film. Hollywoodská hvězda vystoupí se svou kapelou Dogstar na oblíbeném hudebním festivalu Rock for People, který se uskuteční od 12. do 15. června v Hradci Králové, zhruba hodinu východně od Prahy.

Dogstar a Reeves vystoupí na hudebním festivalu YouTube Music Stage od 17:30 v pátek 14. června. Mezi hlavní umělce letošního festivalu Rock for People patří The Prodigy, The Offspring, Sum 41, Avril Lavigne, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Yungblud, Pendulum, Parkway Drive a další.

Vstupenky na koncert Rock for People Stále dostupnýLístky, které se tak rychle vyprodaly, už jsou ale vyprodány. Jednodenní vstupenky na páteční koncert Keanu Reevese a Dogstar jsou již vyprodány, ale čtyřdenní vstupenky na festival jsou stále k dispozici za 3 990 Kč, stejně jako víkendové na pátek a sobotu za 2 990 Kč.

Reeves, který hraje na basovou kytaru, založil kapelu Dogstar s bubeníkem Robertem Millhousem a kytaristou Gregem Millerem v roce 1991. Brett Domrose nahradil Millera ve funkci hlavního kytaristy a zpěváka v roce 1995 a skupina absolvovala rozsáhlé turné po Spojených státech a Asii po boku The likes of David Bowie a Bon Jovi na konci 90. let, než se v roce 2002 rozešli.

O dvě desetiletí později, v roce 2020, se Reeves, Milehouse a Domrose znovu sešli na improvizačních sezeních v Los Angeles během pandemické karantény. Dogstar se loni v létě sešli na svém prvním koncertě po více než 20 letech na rockovém festivalu Napa Valley Bottle Rock Festival a vydali své třetí studiové album, Někde mezi elektrickým vedením a palmamiv říjnu.

„Vidět Dogstar vystupovat se superstar Keanu Reevesem na kytaru je pro mě splněným snem,“ uvedl ředitel festivalu Rock for People Michel Thomas v tiskové zprávě loni poté, co byla kapela zamluvena.

„Pokoušeli jsme se pozvat kapelu v 90. letech, ale nevyšlo to a kapela nebyla aktivní skoro 20 let O to víc nás těší, že se to nakonec stalo People festival bude jistě nezapomenutelným zážitkem pro hudební a filmové fanoušky na Both.“

Vystoupení Dogstar na letošním festivalu Rock for People je jedinou českou zastávkou na jejich evropském turné v roce 2024, které odstartuje v Madridu 30. května a skončí v Turíně 30. června.

Nebude to poprvé, co Reeves v posledních letech navštívil Českou republiku, protože hollywoodská hvězda už natáčela scény pro film John Wick spin off Balerína V Praze v zimě 2022-2023. Tento film byl odložen na rok 2025 kvůli nedávným přetáčením, která byla natočena v Budapešti začátkem tohoto roku.

V roce 2023 se Russell Crowe zastavil na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v rámci evropského turné se svou kapelou, kde vystoupil v rámci zahajovacího ceremoniálu festivalu po převzetí ceny Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii.

Reeves nebude moci udělat totéž, protože termíny turné Dogstar jsou v rozporu se zahájením Českého filmového festivalu. Ale vzhledem k tomu, že evropské turné kapely v Itálii končí 30. června, organizátoři festivalu mohou nalákat Keanu, aby se příští víkend zúčastnil závěrečného koncertu festivalu.