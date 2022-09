Když na trůn nastupuje král Karel III., čekají královskou rodinu velké změny

Ve chvíli, kdy Alžběta II. zemřela, stal se automaticky králem její nejstarší syn Karel. Jako panovník se rozhodl přijmout jméno Král Karel III.

Všechna práva a povinnosti koruny nyní leží na králi Karlu III.

Stal se hlavou státu nejen ve Spojeném království, ale v dalších 14 zemích Commonwealthu včetně Austrálie a Kanady. Stal by se po něm prezidentem 56členného Commonwealthu, i když to není dědičné postavení. Bylo dohodnuto pořadí rolí Napsali vůdci Commonwealthu na setkání v Londýně v roce 2018.

Stal se šéfem britských ozbrojených sil, soudnictví a státní správy a je nejvyšším vládcem anglikánské církve. Je to Medal of Honor, což znamená, že všechna vyznamenání, jako je Rytířský řád, budou nyní udělována jeho jménem.

Spojené království nemá kodifikovanou ústavu, takže role monarchie je definována spíše konvencí než zákonem. Jeho povinností je zůstat politicky neutrální, což znamená, že bude podroben dalšímu zkoumání, pokud bude nadále vyjadřovat názory, kterými je znám.

Zastával alternativní medicínu a techniky ekologického zemědělství. V roce 1984 narazil na „skleněné pařezy a betonové věže“ moderní architektury. Strávil desítky let varováním před nebezpečím změny klimatu. V takzvaných memoárech „Černého pavouka“ nastolil otázky, kterými se zabýval přímo ministry.

V dokumentu BBC k jeho 70. narozeninám Charles přiznal svůj dřívější zásah do peří. ale on Slíbil jsem, že nebudu zasahovat V kontroverzních záležitostech kdysi panovníka řekl, že bude fungovat v rámci „ústavních standardů“.

Alžběta zůstávala „nad politikou“ a nikdy se k žádné otázce nijak nevyjadřovala, v důsledku čehož byla málokdy názorově rozpolcená. Podařilo se jí udržet si podporu veřejnosti a podporu napříč stranami v parlamentu, jediném orgánu s mocí ji svrhnout.

Nikdy se nedozvíme, o čem diskutovala na svém obvyklém publiku se svými premiéry, počínaje Churchillem, ale Charlesi Je to otevřenější osobnost. Bude mlčet k otázkám politiky na veřejnosti, ale bude nadále vyvíjet tlak v soukromí? Bude se podle toho premiér chovat?

Premiérské audience jsou jednou z mnoha ústavních povinností, které se očekává, že král Karel III. vystoupí, a budou ho pravidelně kontaktovat s tvůrci politik. Jmenuje předsedu vlády, zahajuje zasedání parlamentu, schvaluje legislativu a oficiální jmenování, přijímá pověřovací listiny zahraničních velvyslanců a hostí světové vůdce na oficiálních návštěvách.

Charles také přijal symbolické postavení hlavy národa, což znamenalo, že se stal symbolem národní identity, jednoty a hrdosti. Představuje kontinuitu a oslavuje dokonalost jménem státu. To je důvod, proč jsme svědky toho, jak král inauguruje národní akce a vede slavnosti.

Lidé by se v době krize dívali na Alžbětu, ale shromáždili by se stejným způsobem kolem krále Karla III.? Ještě více ho rozděluje nejen kvůli svým upřímným názorům, ale také kvůli špatnému vkusu, který zbývá z jeho prudkého rozvodu s velmi populární první manželkou Dianou.

Všechny oficiální královské rezidence včetně Buckinghamského paláce a hradu Windsor budou nyní pod jeho kontrolou. Další rezidence, jako je Balmoral ve Skotsku a Sandringham v Norfolku, jsou také v soukromém vlastnictví královny – a národ bude muset vidět, koho opustí podle své vůle.

Ať tak či onak, Charlesovo jmění narostlo. Nyní obdrží Sovereign Grant, který pokrývá náklady na jeho oficiální povinnosti a činí 86,3 milionu GBP (99,2 milionu USD) za 2021/2022 fiskální rok. Postará se o královskou sbírku, která zahrnuje jednu z nejcennějších sbírek umění na světě. Získal také Lancasterské vévodství, rozsáhlý majetek o rozloze více než 10 000 hektarů půdy, prvotřídní londýnské nemovitosti a řadu investic.

Přes noc se král Karel III. stal jedním z nejbohatších mužů Anglie.

Camila

Už léta je kolem jejího titulu velká otázka ohledně Charlesovy manželky. V době, kdy byla v únoru 2005 oznámena jejich svatba, oficiální prohlášení znělo: „Paní Parker Bowlesová je naplánována používat titul Její královská výsost Princezna choť, až princ z Walesu převezme trůn.“ Bylo to velmi jasné znamení, že Camilla nebude používat titul Queen. Její kancelář v Clarence House se však v uplynulých letech od tohoto prohlášení distancovala a tvrdila, že jde o vládnoucího panovníka.

Poté, v únoru 2022, královna vyjádřila své přání, aby byl její zeť známý jako Queen Consort, když se Charles stal králem v poselství u příležitosti začátku jejího platinového jubilejního roku – prohlášení, které, jak se zdálo, problém vyřešilo. navždy.

Přání královny uvítali sami manželé. Tentýž víkend prohlášení mluvčí uvedlo, že slova Jejího Veličenstva byla dojata a poctěna.

Kde bude pár bydlet? No, je obvyklé, že se nový král nastěhuje do Buckinghamského paláce, ale v roce 2011 BBC uvedla, že Charles zvažuje přesunout celý svůj dvůr do Windsoru a proměnit Buckinghamský palác v centrum událostí. Byl by to dramatický a kontroverzní obrat, ale také by to mohlo potvrdit, že novým prezidentem je král Karel III.

William a Catherine

Zatím, Charlesi Byl zodpovědný za pokrytí nákladů svého dědice, prince Williama.

William nyní zdědil po svém otci titul vévoda z Cornwallu, který přichází s majetkem, který loni přinesl příjem 23 milionů liber (26 milionů dolarů). Tyto peníze nyní jdou přímo Williamovi a zbohatnou nezávisle.

Jeho nový titul je Jeho královská výsost vévoda z Cornwallu a Cambridge a tradice velí, že se jako první v řadě na trůn stane také princem z Walesu – ale to je něco, o čem by král musel učinit konkrétní prohlášení. Pokud to udělá, Catherine se stane Její královskou Výsostí, princeznou z Walesu a vévodkyní z Cornwallu a Cambridge.

William a Catherine budou moci založit svůj nezávislý soud, který v současnosti sídlí v Kensingtonském paláci v západním Londýně, ve zrekonstruovaném bytě krátce po svatbě. Zdá se nepravděpodobné, že by se William chtěl přestěhovat, takže je pravděpodobné, že by bývalá králova sídla, včetně Clarence House a Birshall ve Skotské vysočině, zůstala prázdná, dokud by je Charles nenabídl dalším členům rodiny, nebo by si našel alternativní využití. Rodina bydlí v Adelaide Cottage ve Windsoru během semestru.

Princ George, princezna Charlotte a princ Louis budou následovat titulování svých rodičů. Nyní jsou jejich královskými výsostmi princ George, princezna Charlotte a princ Louis z Cornwallu a Cambridge. Hovorově jsou pravděpodobně známí jako George, Charlotte a Louis Wales.

Harry a Megan

Syn Karla II., Harry, pravděpodobně nebude nabídnuta královská pozice, pokud se on a jeho manželka Megan nevrátí ke svým královským povinnostem, a král bude muset také potvrdit, že mohou nadále používat Frogmore Cottage na pozemku Windsoru, který je součástí monarchie. V současné době žijí se synem Archiem a dcerou Lillipet v Kalifornii, ale bylo jim dovoleno nadále používat Frogmore jako své oficiální sídlo během vlády královny.

Když Harry a Meghan na začátku roku 2020 oznámili, že ustupují od svých královských povinností, řekli, že „budou pracovat na dosažení finanční nezávislosti“. Podmínky rozchodu stanovily, že zatímco pár zůstane vždy součástí rodiny, již nebude používat svůj vlastní titul královské výsosti.

Jako vnoučata krále bude nyní Archie automaticky HRH prince Archie ze Sussexu, zatímco Lillipet bude HRH princezna Lilibit ze Sussexu. Zda tyto adresy používají, se dozvíme teprve tehdy, když je rodiče poprvé veřejně odkážou.

Prince Andrew a další členové rodiny

Král Karel III. se také stává zodpovědným za rozdělování rolí, odpovědností a zdrojů ostatním členům královské rodiny.

Nebyl blízký svému bratru Andrewovi, který se vzdal svých královských povinností kvůli jeho napojení na zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. V lednu 2022 to bylo CharlesiNebyl blízký svému bratru Andrewovi, který se vzdal svých královských povinností kvůli jeho napojení na zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. V lednu 2022 to bylo Zbavil titulu Jeho královské Výsosti , stejně jako další spojené s vojenskými a charitativními rolemi. To vyvolává otázku, zda nový král nadále umožní Andrewovi užívat jeho byt v Buckinghamském paláci a poskytne finanční podporu.

Pak jsou tu jeho další bratři, princezna Anne a princ Edward, a vzdálení příbuzní, jako jsou Gloucesterové a Kents, kteří udržují královská sídla v Kensingtonu.

Charles bude muset určit, jakou podporu rodiny potřebuje k plnění svých povinností a koho chce poskytnout. Pak může odhalit podporu, kterou na oplátku nabízí. Mnohá ​​z těchto rozhodnutí již mohla být učiněna a první náznaky místa jeho loajality by se objevily v tom, kdo si může ponechat nějaké bydlení a hlavně kdo bude povýšen.

Očekává se, že Anne, Edward a jeho manželka Sophie, hraběnka z Wessexu, budou po desetiletích oddané služby i nadále vykonávat své veřejné povinnosti, ale nový král to musí vyvážit tlakem na oslabenou monarchii v těžkých časech.