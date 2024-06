Kdy lidé začali shromažďovat sociální znalosti?

Klíčovým aspektem evolučního úspěchu lidí je skutečnost, že se nemusíme učit, jak dělat věci od nuly. Naše společnosti vyvinuly různé způsoby – od formálního vzdělávání po videa na YouTube – jak předávat to, co se ostatní naučili. Díky tomu je učení, jak dělat věci, mnohem snazší než učení praxí, a dává nám to více prostoru k experimentům; Můžeme se naučit, jak stavět nové věci nebo zvládat úkoly efektivněji, a informace o tom, jak to udělat, pak předávat ostatním.

Někteří naši příbuzní, jako jsou šimpanzi a bonobové, se učí od svých druhů. Nezdá se, že by se zapojili do tohoto opakovaného procesu zlepšování, protože technicky vzato nemají kumulativní kulturu, kde jsou nové technologie postavené na předchozích znalostech. Kdy si tedy lidé tuto schopnost vyvinuli?

Na základě nové analýzy výroby kamenných nástrojů dva výzkumníci tvrdí, že tato schopnost je relativně nedávná, datuje se pouze 600 000 let zpět. To je zhruba ve stejné době, kdy se naši předkové a neandrtálci vydali svou cestou.

Hromadění kultury

Je zcela jasné, že mnoho našich technologií staví na předchozím úsilí. Pokud toto čtete na mobilní platformě, využíváte toho, že chytré telefony jsou odvozeny od osobních počítačů a že software vyžaduje funkční hardware, aby fungoval. Ale po miliony let lidská technologie postrádala takové jasné stavební kameny, které by nám pomohly určit, kdy byl artefakt extrahován z předchozí práce. Jak tedy postupovat při studiu původu kumulativní kultury?

reklama

Jonathan Page a Charles Perrault, výzkumníci stojící za novou studií, zvolili velmi přímý přístup. Zpočátku se zaměřovali na kamenné nástroje, protože to byly jediné věci, které se dobře zachovaly v celé historii našeho druhu. V mnoha případech zůstaly vzory nástrojů konstantní po stovky tisíc let. To nám dává dostatek příkladů, že jsme se naučili tyto nástroje vyrábět a v mnoha případech jsme se naučili, jak je vyrobit sami.

Jejich argument v článku, který právě publikovali, je, že složitost těchto nástrojů poskytuje měřítko toho, kdy začala kulturní akumulace. „Jak jsou objevovány nové techniky pletení, hranice potenciálního designového prostoru se rozšiřují,“ říkají. „Tyto složitější technologie je také obtížnější objevit, zvládnout a naučit.“

Otázkou pak zůstává, kdy lidé udělali zásadní posun: od pouhého učení další generace, jak vyrábět stejný typ nástrojů, k použití těchto znalostí jako základu pro budování něčeho nového. Page a Perrott tvrdí, že to souvisí se složitostí výroby tohoto nástroje: „Generace vylepšení, modifikací a šťastných chyb mohou generovat techniky a znalosti daleko za hranice toho, co by naivní jedinec mohl nezávisle vynalézt během života.“