Kdy Iga Swiatek znovu prohraje?

Iga Świątek s naléhavě nasazeným kloboukem, bez ohledu na počasí, a tváří, jako by se probojovávala matematickým finále, není tím hráčem, na kterého byste se měli dívat, pokud chcete, aby byl váš památník naplněn pocitem úsilí a radosti. Tento klobouk zastínil její neochvějné rysy i na turnaji Stuttgart Open minulý měsíc, který se konal v hale. Ale když její soupeřka ve finále akce, mocná bijec Arina Sabalenka, která pracovala na přežití mistrovského bodu, vyplula s posledním dlouhým forhendovým úderem, vaše rty zachytily to, co celému světu připadalo jako euforie. Hodila raketu na trámy. Usmála se, pak se usmála ještě víc a usmívala se dál. Zvedla ruku a zvedla čtyři prsty. Pokud sledujete zápasy Świątek, jak zima přechází v jaro, víte, co to znamená. Byl to čtvrtý turnaj, který vyhrála v řadě.

Tenis není navržen tak, aby podporoval dlouhé vítězné série. Vyhrajete set a vrátíte se na 0:0 a začnete další set. Vyhrajete turnaj a pak další a nakonec budete hrát víc než kdokoli jiný – pravděpodobně víc, než by kdokoli jiný měl, vzhledem k tvrdé povaze dnešního tenisu a obrovskému počtu vysoce konkurenčních hráčů na každém velkém turnaji. Martina Navrátilová vyhrála v roce 1984 sedmdesát čtyři zápasů v řadě, ale aniž bychom vyloučili cokoli, co je pro skvělou atletku a hráčku neuvěřitelný výkon, je fér říci, že to byly jiné časy.

Schweitekova série začala koncem února v Dauhá, kde ve finále převálcovala Annette Kontaveitovou z Estonska 6-2, 6-0. Pokračovala v Indian Wells, kde porazila Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 6:1. V Miami poslala Naomi Ósaku 6-4, 6-0, aby dokončila takzvaný Sunshine Double (ten stejný rok vyhrála Indian Wells a Miami), čímž se stala čtvrtou ženou, které se to podařilo. Opustila Miami jako číslo jedna na světě, povýšila se z čísla dvě s náhlým odchodem australské Ash Party. Poté přešla z tvrdého kurtu na antuku, vyhrála ve Stuttgartu a navýšila sérii vítězství v zápasech na 23. Rozhodla se vynechat Madrid Open, aby si odpočinula. Minulou neděli ve finále Italian Open v Římě rozšířila svou kariéru na pět titulů, dvacet osm zápasů, když porazila Tunisanku Anas Jabeurovou, která byla ve svých nejlepších dnech nejtěžší v ženské hře, 6:2. , 6-2. Tam dala Świątkovi náznak tlaku spojeného s udržením vítězné série: Po zajištění mistrovského bodu padla na kolena, třásla se a plakala. Žádná žena nezískala pět titulů v řadě od Sereny Williamsové v roce 2013. Nyní v neděli vypukne největší antuková událost, French Open. Nemohlo být jasné, že se Świątek umístil na prvním místě. Mohla odčinit kohokoli – a on to tak trochu udělal.

vetik vyhrál French Open již dříve – v roce 2020, kdy se nekonalo na konci jara, ale v prvních dnech podzimu, v Koronavirové onemocnění– Reorganizace tenisového kalendáře. V té době byla Iga Świątek běžným fanouškům neznámá: devatenáctiletá dívka z Polska, která se umístila mimo top 50 a neměla na kontě jediný titul na okruhu WTA. Porazila slavné Ter Batu Ne broušením a postupováním v hodu, ale bičem a údery: žádný set nesešel a prohrál celkem jen dvacet osm zápasů. Ve čtvrtém kole porazila Simonu Halepovou, jednu z nejlepších antukářek své éry a tehdy druhou ženu světa, 6:1, 6:2. Poslední sadu, druhou ve finále, vyhrála nad Američankou Sofií Keninovou 6:1 a byla nakloněná více, než by napovídalo skóre.

Pro grandslamového teenagera není nikdy snadné přizpůsobit se životu na turné po velkém vítězství. Týdenní cestování-trénink-soutěž-cestování, bolest a stres, rozptýlení médií a závazky péče mohou hráče poškodit. (Viz Emma Raducanová, která po svém ohromujícím úspěchu na US Open koncem loňského léta provedla dvě tréninkové změny, když prohrála v prvním nebo druhém kole více turnajů.) Pořadí – Sezónu zakončila na devátém místě – pomocí nástrojů, které ji přiměly prosadit předchozí podzim. Je rychlá, má výdrž jako běžkyně na dálku a má skvělou rovnováhu (zlepšil jsem ji odpalováním tenisových míčků při plavání na paddleboardu). Předává svůj forhend svou horní raketou více než kterákoli jiná hráčka v ženské hře a také ji tvrdě zasáhne, jako šampion Rafael Nadal. Dokáže zatlačit soupeře dozadu svým horním spinovým forhendem a pak je zmást svou schopností měnit směr přicházejících míčků. V průběhu roku pečlivě sbírala body v bazénech a čekala, až otevře dostatek prostoru na hřišti, než odpálila míček s cílem bod dokončit. Měla v podstatě krásnou hru na antuce. (Jeho výkon nebyl o nic lepší než před rokem v Římě, kdy za pouhých šestačtyřicet minut vyhrála finále Italian Open a rozdrtila Češku Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0.)

Ale vetik chtěl být víc než jen specialista na antuku. Na konci minulé sezony se rozešla od svého dlouholetého trenéra Pyotra Cerzbotowského a přivedla dalšího Poláka Tomase Wiktorowského, který trénoval Agnieszku Radwiskou, polskou tenisovou hvězdu těsně před dvacítkou. Brzy, když začala sezóna na tvrdých kurtech v Austrálii, objevily se záblesky nové Igy. Míč brala dříve, krátkým skokem do kopce. Ve středu pole odpalovala méně míčů a snažila se získat body rychleji rohovými kopy velkými střelami z obou křídel. A úspěšně se kvalifikovala, když se vrátila do služby: v této sezóně zatím vyhrála více než polovinu odvetných zápasů, což je impozantní číslo, přičemž žádná jiná hráčka v top 10 žen nebyla. Świątek přijal rychlý útočný tenis – ne v každém bodě, ale v mnoha a mnoha bodech, zvláště ve chvílích vysokého tlaku, kdy by se to nedalo očekávat.

„Předtím jsem opravdu nechtěla riskovat, protože jsem nechtěla být takovým hráčem, který bude jen střílet míčky a uvidíme, jestli bude v tom,“ řekla dříve. „Vždy jsem chtěla být solidní a typickou dvorní hráčkou,“ řekla. Dirt, který bude hrát Topspin a zůstane pozadu.“ Také jsem se chtěl naučit, jak to udělat.“

Pro Świątek je připraveno otevření – každopádně pokud jde o její tenisovou cestu – to je stejně vítězné jako hra, kterou teď předvede na kurtu. Cestuje se sportovní psycholožkou Dariou Abramovičovou a byla upřímná a přemýšlela o tom, jakou psychickou daň si tenis může vybrat. Mluvíte o profesionálním tenisu jako o druhu týmového sportu, kde hrajete jednu roli – snažíte se vyhrávat zápasy – a lidé, se kterými pracujete, hrají další role, které jsou také zásadní pro úspěch. Její oddanost tenisu neovlivnila její tunelové vidění. Stejně jako před ní velikáni ženského tenisu a stejně jako Ósakaová a další v této éře se tomuto sportu nevěnuje. Rychle odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu na konci února. (Na kurtu nosí své zásady: Minulý týden v Římě připevnili na její klobouk stuhu v barvách ukrajinské vlajky a na jedné z jejích tenisek bylo vytištěno „Team Świątek“.)

Je světovou jedničkou a zdá se, že si uvědomuje, že tato role může znamenat víc, než být hráčkou s nejvíce body. V ženském tenise je to v šatně důležité. Marta Kostyuk, mladá ukrajinská hráčka, která vyzvala ruské a běloruské konkurenty, aby buď odsoudili válku na Ukrajině, nebo ji zakázali účastnit se všech turnajů – jak tomu bude letos v létě z Wimbledonu, což je pozice, kterou Świątek ani nepodporoval, ani neodsoudil – nedávno učinila toto prohlášení. říct: „Velký respekt Ize… způsob, jakým hraje, myslí a mluví – je tak dobré mít někoho na vrcholu, jako je ona… Myslím, že je skvělé, že někdo takový vládne.“