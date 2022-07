Kdy budou ve vašem časovém pásmu vydány epizody 4. řady Stranger Things?

Divné věci Čtvrtá sezóna ještě neskončila. Odehrává se šest měsíců po gangu Zúčtování s Mind Flayer na vrcholu 3. sezónySezóna 4 vzala postavy a čelila démonu Vecna ​​​​v bitvě na čtyřech místech, včetně Ruska a Kalifornie. Bylo to fantastické, v neposlední řadě představit novou generaci Kate Bush. Kdy tedy dorazí 4. část, 2. část?

Nejen difúzní zástupci. také stejnou sezónu. Čtvrtá sezóna Stranger Things je rozdělena do dvou částí – podobně jako Poslední sezóna vašich Ozarks – Prvních sedm epizod vyjde 27. května, poté druhá část se dvěma epizodami, každá Zřejmě délka filmudorazí na Netflix v pátek 1. července.

Stranger Things حلقة Plán vydání epizody

Dva díly pro čtvrtou řadu Stranger Things jsou nedostupné asi měsíc.

Sezóna 4, sv. 1 – Všech sedm epizod je nyní k dispozici.

Všech sedm epizod je nyní k dispozici. Sezóna 4, sv. 2 – Obě epizody jsou k dispozici v pátek 1. července – 12:00 PT (3:00 ET / 7:00 GMT)

Kdy můžete sledovat 4. řadu ve vašem časovém pásmu?

sv. 2 přistane na Netflixu půlnoc PT V pátek 1. července bude pro lidi z východního pobřeží lepší čekat na páteční vstávání, protože nové epizody dorazí na Netflix v 3:00 ET. tento 2:00 CT vyšetření A 1:00 MT.

Pokud jste ve Spojeném království, sv. 2 je možné si prohlédnout 8:00 GMT. Ti v kontinentální Evropě si na představení budou muset počkat. 9:00 SELČ v Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Pokud jste v Austrálii, Stranger Things se spustí v ideální čas: 17:00 EST.

Zde jsou některá další časová pásma:

Havaj: 21:00 HST ve čtvrtek 30. června

Aljaška: 23:00 AKDT ve čtvrtek 30. června

Brazílie: 4:00 BST v pátek 1. července

Izrael: 9:00 IDT v pátek, pátek, 1. července

Jižní Afrika: 9:00 EDT v pátek 1. července

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty: 11:00 GST v pátek 1. července

Indie: 12:30 IST v pátek 1. července

Jižní Korea: 16:00 KST v pátek 1. července

Japonsko: 16:00 KST v pátek 1. července

Stranger Things je show odehrávající se v Hawkins, Indiana v 80. letech. Začalo to zmizením místního kluka Willa Byerse, což vedlo k mnoha zmatkům a intrikám. Ukazuje se, že blízká Hawkinsova národní laboratoř, při hledání dokonalé zbraně k ukončení studené války, si zahrávala s nadpřirozenem. Nějak se naboural do démonické dimenze zvané Upside Down, která vypustila monstra jako demogorgony a nakonec i Mind Flayer.

Laboratoř také provádí experimenty na dětech, které se zdají mít zvláštní schopnosti. Jeden z nich, jménem Eleven, uteče a připojí se k Willově skupině přátel – Mike, Dustin a Lucas – a pomůže zachránit Willa. Jedenáctku adoptuje policejní šéf městské části Jim Hawkins. Šťastný konec? nepřesně. přečti si tohle Pokud jste nebyli informováni o všech Hawkinsových událostech před 4. sezónou.