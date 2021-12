Kde se natáčel film „Kolo času“? Je to scénické

Nejlepší televize nabízí únik z reality do světů mimo naše představy. Z historických dramat jako Downton Abbey Vzal nás do Anglie a Francie ve dvacátých letech minulého století hra o trůnyBýt schopen vytvořit Westeros, cílem je, aby fanoušci řekli, že tam chtějí jít. Amazonka kolo času Série není výjimkou. Pro diváky vytváří zcela nový kontinent s nádhernými městy a malými vesničkami k prozkoumání. ale kde to bylo kolo času vyfotografováno? Mohou fanoušci skutečně tato místa navštívit?

Upozornění: světelné spoilery pro kolo času Sezóna 1, Epizody 1-3 Pokračovat. Jako hra o trůny, kolo času Začíná to taháním na vrakoviště, když skupina mladých mužů a žen poprvé opouští domov a míří do velkého města. Ale to není ve službách krále, ale spíše kvůli prastarému zlu, které je pronásleduje. Temný, jak se o něm mluví (jako Voldemort by se neměl jmenovat), vysílá armádu trolloků a vybledlých, kteří sledují skupinu, jak se řítí lesy a údolími do Bílé věže v Tar Fallon.

Ale jak skupina cestuje a nakonec je vede k rozdělení, každý se vydává jinou cestou, od malých městeček v údolích přes suché pouště zamořené vlky až po bujné lesy. Takže, kde jsou všechna tato místa? Jsou skutečné, nebo je to všechno CGI?

Stejně jako Westeros je to mix. King’s Landing například použil jako místo natáčení staré město Dubrovníku. Fanoušci mohou navštívit chorvatské město a stát v místech, kde se procházely Arya a Cersei. Ale také uvidí, že neexistuje ani Červený mys, ani větší oblast Baylor; Ty, které byly přidány v postprodukci.

na kolo časuProdukce využila i oblasti Evropy, které by fanoušci nemuseli znát. Hlavní oblastí, kde se pořad natáčel, je Praha a okolí v České republice. Slovinsko, které se nachází ve východní Evropě, využívalo mnoho horských a zalesněných oblastí. Série dokonce použila část Dubrovníku v jeho hlavních městech. Takže pokud se Tar Fallon občas cítí příliš povědomý, může to být proto, že byl kdysi Westeros.

Důležité ale je, že podle stejného konceptu se držela i nová série Amazon hra o trůny Poté bylo natáčení v reálných lokacích opraveno, aby vypadalo jako z jiného světa. Ať tak či onak, použití skutečných míst vytváří silný příběh, o kterém fanoušci vědí, že je pravdivý. A brzy se může stát místem, kam mohou turisté cestovat, aby viděli dvě řeky a Tar Fallon.

kolo času Sezóna 1 pokračuje novými epizodami vysílanými každý pátek na Amazon Prime Video.