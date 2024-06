Kde je Česko? Vše o zemi, která se chce postavit na Euro 2024 a jejím národním týmu

Euro 2024 má být významným turnajem v Německu, třetím ročníkem rozšířené soutěže UEFA v její současné podobě.

Od roku 2016 bojuje o kontinentální prvenství každé čtyři roky celkem 26 evropských týmů, přičemž velký počet týmů dává příležitost některým z méně známých evropských zemí soutěžit na velké scéně.

Gruzie bude mít svůj debut na mistrovství Evropy v roce 2024, ale Česko bude mezi ostatními týmy, které chtějí postavit nečekanou výzvu pro vyřazovací fáze.

Název možná není tak povědomý, ale fanoušci určitého ročníku si budou pamatovat, že se tato země na finále Eura ’96 jmenuje jinak. Tentokrát má Třída roku 2024 šanci se prosadit.

Ale kde přesně jsou Češi a jaká je jejich historie ve fotbalové aréně?

Kde je Česko?

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, sousedí s Německem na západě a severu, Rakouskem a Slovenskem na jihu a Polskem na severu a východě.

Dříve byla známá jako Česká republika.

Je Česká republika a Česká republika stejná země?

To bude otázka pro všechny fanoušky, kteří chtějí sledovat tým na Euro 2024, a krátká odpověď je ano. Czechia je nový název používaný k označení národa, který se v posledních letech vžil do běžného mezinárodního užívání.

Proč změnilo Česko svůj název?

Navzdory počátečnímu zmatku ohledně změny názvu se Česká republika i Česko stále někdy používají k označení země. Od roku 2016 vláda země požaduje používání České republiky pro oficiální účely, ale Česko je přijímáno pro sport, literaturu, hudbu a mediální záležitosti.

Není to poprvé, co země prošla změnou názvu poté, co byla součástí Československa na počátku 90. let.

Jedním z hlavních důvodů změny bylo vyhnout se jazykové záměně s verzemi názvu země používanými v různých mezinárodních jazycích. Česko je považováno za univerzálnější a podle úředníků zemi lépe rozvíjí.

Česká historie a rekordy v eurech

Česká republika byla na Euro 2024 nalosována do skupiny F spolu s mistryněmi z roku 2016 Portugalskem a také Tureckem a Gruzií.

Země se v roce 1976 dostala na Euro třikrát jako součást titulem vítězného Československa, než se stala vlastním členem UEFA před Eurem ’96, kde se dostala do semifinále.