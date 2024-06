kazma: Moderátor České televize Kazma shodil z helikoptéry milion dolarů v rámci charitativního daru

V úžasné scéně tento influencer v České republice objevil nový způsob, jak darovat své peníze. Prominentní influencer a televizní moderátor Kamil Bartoszek, známý také jako Kazma, nedávno vzbudil rozruch tím, že nechal z vrtulníku nad Lissou nad Labem přeletět ohromnou sumu téměř 1 milion dolarů. Původně měl Kazma v úmyslu udělit toto velké štěstí jednomu šťastnému výherci prostřednictvím zajímavé soutěže. Úkolem bylo rozluštit záhadný kód ukrytý v Kazmově filmu „Onemanshow: The Movie“ k nalezení skrytého pokladu. Bohužel se hlavolam ukázal jako neřešitelný úkol.

Tváří v tvář této nečekané výzvě se Kazma rozhodl změnit svůj přístup. Rozhodl se rozdělit bohatství všem soutěžícím, kteří se do soutěže zaregistrovali. V brzkých ranních hodinách v neděli ráno poslal e-mail se záhadnými instrukcemi ohledně přesného místa, kam vloží dolary. Své slovo dodržel a na určené místo dorazil vrtulníkem.

Kazma zaznamenal tuto bezprecedentní událost na svůj oficiální instagramový účet a popsal ji jako světový inaugurační „déšť peněz“. Hrdě oznámil, že z vrtulníku v České republice byl úspěšně shozen 1 milion dolarů, přičemž nejsou hlášena žádná zranění ani úmrtí.

Kazma před akcí nastínil svůj plán: „Dává nám spoustu nápadů, co dělat s penězi, které nikdo nevydělal. Většinou nám píše tyto tři věci: Pomozte někomu Darujte peníze na něco Dobře, rozdělte to hráčům „Kdo hráli naši hru, a udělat další nabídku s penězi, tak jsem přemýšlel, co s tím udělat, a pak mě napadlo, že bychom mohli ty tři věci spojit.“

Neobvyklý incident viděl tisíce nadšených účastníků shromáždit se na poli, kde rychle sbírali jednodolarové bankovky za méně než hodinu a pomocí plastových sáčků sbírali své neočekávané peníze. Videa, která kolovala online, ukazovala, jak lidé běhají přes náměstí, někteří používají deštníky, aby maximalizovali své peníze.

Kazma uvedl, že asi 4 000 jednotlivců uspělo ve sběru těchto jednodolarových bankovek. Zajímavé je, že ke každé poznámce byl připnut QR kód, který výherce nasměroval na online platformu, kde se mohli rozhodnout věnovat peníze na charitativní účely.