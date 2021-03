Každý den se sbíhají šimpanzi ze dvou českých zoo

Pokud je v naší komunitě někdo, kdo neví, jak používat Zoom, udělá to nyní. Poptávka po super-platformě pro videohovory v průběhu pandemie vyhladila všechny ostatní a její popularita přesahuje druhy.

Šimpanzi ve dvou českých zoologických zahradách, stejně jako my ostatní, zůstáváme v kontaktu prostřednictvím Zoom, protože zaměstnanci zoo se jim během dlouhých hodin samoty snaží poskytnout určitou společnost a motivaci.

Šimpanz gang Dingo, Babeta, Bonnie, Suzi, Chispi a Mat v Safari Parku Dvůr Králové si přiblížili obří obrazovky před opicemi ve stodole brněnské zoo 90 mil daleko a naopak.

Neexistuje žádný zmatek ohledně toho, zda je vybrán výchozí reproduktor, nebo zda je zapnuto tlačítko ztlumení, protože zvuk je zcela vypnutý, ale to nezabránilo oběma skupinám těšit se ze společnosti svých bratranců.

Reuters Uvádí, že to nemusí vždy vypadat jako setkání rodiny. „Zpočátku přistupovali k obrazovce obrannými nebo výhružnými gesty,“ uvedla Gabriela Linehartová, chovatelka opic v zoo Dvor Králové východně od Prahy.

Od té doby se to změnilo na „Jsem ve filmech“ nebo „Sleduji televizi“. Když vidí nějaké napjaté situace, zvedne je to z pohovky, jako my, když sledujeme živé sportovní události, “řekla.

Při sledování každodenního života ostatních si šimpanzi osvojili další lidská chování, jako je shazování věcí, jako jsou arašídy, do úst při jejich sledování – připomínající tomuto autorovi „filmové večery rychlého občerstvení“ v jeho dětství.

támhle Živé vysílání na webových stránkách zoo Hovory – vysílané denně od 8:00 do 16:00 SEČ – budou pokračovat nejméně do konce tohoto měsíce.

