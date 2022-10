Každá zvěst o Silent Hill může být oznámena na akci Silent Hill Transmission společnosti Konami

Středa, Konami oficiálně spustí Silent Hill S „nejnovějšími aktualizacemi“ série, která byla po desetiletí nečinná. Je to okamžik, na který po obsahu chtiví fanoušci čekali roky. Ale co se objeví?

Vlastně máme docela dobrou představu, protože fáma byla v okolí Silent Hill po většinu dvou let docela rušná. Ve skutečnosti tak aktivní, že to začalo být poněkud matoucí, s tolika projekty, které přicházejí, a několik vývojářů se prý zapojilo – někteří jsou v sérii noví, někteří ne.

Zde se snažíme seřadit a seskupovat existující zprávy do čtyř hlavních možností. (pokud nejsou tři…)

Silent Hill: The SMS – hratelný teaser?

Nejrealističtější známkou aktivity Silent Hill v době před odhalením Konami bylo hodnocení hry od korejského úřadu pro hodnocení her s názvem Silent Hill: The Short Message. Vydavatelem je Uniana, Jak poznamenal GematsuTituly Konami pravidelně vycházejí v Jižní Koreji.

Titul obsahuje krátkou zkušenost a stylově odpovídá zprávám s hratelnou upoutávkou PTnechvalně známé demo k restartu zrušené série Kojima Productions, tiché kopce. Kronika videohry Řekl, že upoutávka s kódovým označením Sakura „je zamýšlena k vydání jako bezplatný digitální titul s cílem vytvořit očekávání pro největší [Silent Hill] projekty. Není jasné, zda jde o samostatný zážitek nebo o ukázku nové hry Silent Hill.

VGC také spojil vtip se sérií obrázků údajně z nové hry Silent Hill Unikl v květnu 2022. Konami podalo stížnost na autorská práva proti obrázkům ve snaze je stáhnout do režimu offline (což, stejně jako taková tvrzení, nedosáhlo svého cíle a prosadilo jejich pravost).

Foto: Masahiro Ito/Konami

The obrázky Pravděpodobně od roku 2020 a ukazuje špinavou, vratkou místnost plnou odpadků; ženská tvář jako hromada útržků papíru, některé se vzkazy jako „Nenávidím se“; Snímek obrazovky další chaotické místnosti s přidaným textem; A dvě fotky foyer pokrytého lepicími papírky, s postavou pokrytou květinami na konci.

Jeden z posledních obrázků podepsal Masahiro Ito, umělecký ředitel a designér monster, který pracoval na prvních třech hrách a vytvořil populární postavu Pyramid Head. Ito řekl, že pracuje jako součást základního vývojového týmu pro nejmenovanou novou hru, a také ve středu retweetoval oficiální oznámení aktualizace Silent Hill.

Umění je tajemné a evokující, i když je důležité mít na paměti, že se věci za posledních pár let mohly změnit. To je však stále nejreálnější možnost středečního odhalení. Po senzaci způsobené PTopakování triku s novým teaserem dává smysl a můžeme také doufat v současné vydání SMS tento týden.

Nová domácí hra Silent Hill – Made in Japan?

Je logické, že snahy Konami oživit franšízu nakonec skončí v pokračování nebo restartu hlavní série Silent Hill. Několik zpráv naznačuje, že se to děje, i když to není jediný probíhající projekt Silent Hill. NateTheHateA Jeff GroupA VGC Všechny zprávy naznačují, že spolu s dalšími projekty se připravuje hlavní položka.

To je vše, co je o tomto projektu známo… ledaže by výše uvedené obrázky ve skutečnosti souvisely spíše s celou novou hrou než s upoutávkou, nebo pokud spolu hra a upoutávka úzce nesouvisí. Obojí jsou odlišné možnosti.

V únoru 2021 Zmínil jsem VGC Že Konami outsourcovalo projekt Silent Hill „prominentnímu japonskému developerovi“. Zdá se, že je to pravděpodobně domov nové hlavní hry, ačkoli VGC poznamenal, že japonský projekt byl „jakýmsi odklonem od předchozích her Silent Hill“. Bude to také zajímavé, protože Konami se obrátilo na řetězec západních vývojářů, aby vytvořili hry Silent Hill po roce 2004 Silent Hill 4: Pokojse smíšenými výsledky.

Kromě Eto’a, pravidelného skladatele Silent Hill Akira Yamaoka sdílel inzerát Ze středeční akce. V roce 2021 v již smazaném videorozhovoru řekl Yamaoka Jeho dalším projektem bude „Projekt, o kterém doufáte, že uslyšíte“. Vypadá to, že se Konami snaží dát dohromady alespoň několik klíčových členů původního vývojářského týmu Team Silent pro jejich nové projekty Silent Hill.

Nová verze Silent Hill 2 – od týmu Bloober

Polský vývojář Bloober Team, specialista na horory, který vytvořil vrstvy strachu A průměrnýOd loňského roku je úzce spjata se sérií Silent Hill. Spekulace začaly, když začal generální ředitel Peter Papineau uvedl GamesIndustry.biz „Pracujeme více než rok na dalším herním projektu, další hororové IP, a děláme to s velmi populárním herním vydavatelem. Nemůžu vám říct s kým. Nemůžu vám říct projekt, ale Jsem si docela jistý, že když si lidé uvědomí, že na tom pracujeme, budou velmi nadšení.“

O několik měsíců později bylo potvrzeno, že IP je Silent Hill, když Bloober oznámil, že ano Partnerství s Konami. Bylo také známo, že Bloober spolupracuje s Yamaokou na nové hře a přispěl k soundtracku pro průměrný.

Nějakou dobu se předpokládalo, že Bloober řídí nebo pokračuje v restartu Silent Hill, dokud zprávy od NateTheHate, Grubb a VGC v květnu tohoto roku nepřipoutaly vývojáře k novému vydání z roku 2001. tichý kopec 2 – což většina fanoušků považuje za nejlepší hru v sérii. Pokud budou zprávy přesné, bude se jednat o komplexní přepracování hry s mnoha novými konci, revidovanou AI, animacemi a hádankami. Některé zprávy naznačují, že hra bude exkluzivně pro PlayStation, načasovaná.

nějaký Velmi nekvalitní obrázky údajně od tichý kopec 2 V září se na Twitteru objevil remake. Při pohledu skrz tmu se zdálo, že se shodují s různými detaily ze hry. Údajně je převzat z prezentace Bloober, která byla vytvořena předtím, než byl projekt rozsvícen zeleně, a neodráží jeho konečnou kvalitu.

Příležitostná série „povídek“

Třetí nebo čtvrtý projekt Silent Hill může nebo nemusí být ve výrobě, ale důkazy pro tento projekt jsou jednodušší.

Dusk Golem Infusion – který je zodpovědný za únik hlavního obrázku z teaseru nebo hlavní hry v květnu – řekl, že už v roce 2018 slyšel, že Konami od studií žádá Silent Hill Studios pro dva projekty. Jedna byla „reboot“, druhá „příležitostná hra“. V květnu tohoto roku NateTheHate zmínil „Side Stories“ jako projekt ve vývoji a VGC odkazoval na „menší sérii“ povídek.

Bylo to hlášeno až do svítání A tmavé obrázky Vývojáři Supermassive Games se účastnili tohoto procesu prezentace, ale nakonec byl odmítnut. Dalším jménem spojeným se spin-offem ze zdrojů VGC je butikové vydavatelství Annapurna Interactive.

To je ta nejnejednoznačnější možnost – je samozřejmé, že žádný z těchto projektů nebyl potvrzen a všechny mohly být zrušeny nebo změněny, i když byly skutečné. Jedno je však jisté. S tolika fámami a hlášenými aktivitami se toho v zákulisí Silent Hill už nějakou dobu děje hodně. Zdá se, že Konami je odhodláno přivést sérii zpět ve velkém, ve spolupráci s externími studii a některými původními talenty série. Doufáme, že za své úsilí tento týden bude mít něco podstatného, ​​co může ukázat.