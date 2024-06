Katja Adler: Co se stane, když volby do EU vyhraje krajní pravice?

zdroj obrázku, Getty Images

Krajní pravice by mohla ve volbách do Evropské unie výrazně získat. co to znamená?

„Krajní pravice je na vzestupu“ je rčení, které v současnosti často slyšíte v celé Evropě. „Vypadá to jako Evropa ve třicátých letech.“

Možná tedy nepřekvapí, že vzhledem k tomu, že 350 milionů lidí v celé EU v současnosti volí své přímé zástupce v Evropském parlamentu, je ze strany mnoha evropských byrokratů v Bruselu ostrá kritika. Jsou ale obavy – a titulky médií – přehnané?

Mileniálové a prvovoliči generace Z patří mezi ty, u nichž se očekává posun doprava. Údaje, které nedávno shromáždil Financial Times, ukazují, že asi třetina mladých francouzských a nizozemských voličů mladších 25 let a 22 % mladých německých voličů preferuje ve své zemi extrémní pravici. To je výrazný nárůst od posledních voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.

Strana Národní shromáždění Marine Le Penové doufá, že dosáhne zisků

Očekává se, že krajně pravicové strany obsadí až čtvrtinu všech mandátů, a pokud získají velkou většinu, bude obrázek jasný. Ale jemnější detaily dopadu, který by to mohlo mít na život a tvorbu politik v EU, jsou jemnější.

Je tomu tak proto, že samotná nacionalistická pravice má nepatrný rozdíl: různí nacionalističtí pravicoví politici v různých zemích zaujímají různé postoje. Někteří zmírnili předchozí krajně pravicovou rétoriku ve snaze rozšířit svou přitažlivost pro voliče.

Co by se tedy v Evropě mohlo změnit, kdyby se Evropský parlament posunul doprava?

Řešení zelených politik

Evropská unie dlouhodobě skrývá obrovskou ambici – být o krok napřed před zbytkem světa, pokud jde o životní prostředí. Voliči v Evropě se však stále více obávají nákladů na zelenou transformaci.

Vezměme si například nedávné protesty masových farmářů. Do Bruselu a Evropského parlamentu se sjely traktory z celé Evropské unie, čímž se práce zastavily. Demonstranti uvedli, že je vyřadily z práce právní předpisy EU a národní zákony v oblasti životního prostředí a byrokracie.

Nacionalistické pravicové strany ve Francii, Nizozemsku a Polsku na tento vlak naskočily a využily příležitosti k prosazení svého tvrzení, že zastupují „obyčejné lidi“ proti Evropské unii a národním „izolovaným elitám“.

Výsledek? Evropská unie zrušila nebo zrušila několik klíčových environmentálních pravidel, včetně přísnějších předpisů o používání pesticidů.

Ekologové se obávají, že EU se nyní bude vyhýbat specifikaci, jak mohou zemědělci přispět k její vizi snížení emisí o 90 % do roku 2040. Domnívají se, že posun doprava v Evropském parlamentu by mohl znamenat další rozmělňování nebo nekonečné oddalování zelených cílů. READ Jak jižní Rusko vyváželo všechny moderní koně světa

Hlasy pro národní suverenitu

Většina evropských voličů říká, že nechce opustit EU, i když mají mnoho stížností na to, jak to funguje. Místo toho pravicové nacionalistické strany slíbily jinou EU: více moci pro národní státy a méně „bruselských zásahů“ do každodenního života.

Pokud budou jejich hlasy v Evropském parlamentu hlasitější, mohlo by to pro Evropskou komisi ztížit získání dalších kompetencí od národních vlád, jako je například zdravotní politika.

Blokování azylu…

Možná si myslíte, že je to zřejmé a že posun doprava v Evropském parlamentu by vedl k přísnější legislativě EU v oblasti přistěhovalectví.

Vezměme si například vůdce krajní pravice v Nizozemsku Geerta Wilderse. Jeho strana, Strana pro svobodu, se letos na podzim po celostátních volbách stala největší skupinou v nizozemském parlamentu. Slíbil, že schválí „nejtvrdší imigrační zákon všech dob“ a průzkumy veřejného mínění naznačují, že Strana svobody si v těchto volbách povede dobře.

zdroj obrázku, Getty Images

Je ale třeba mít na paměti, že migrační a azylové politice EU se dlouho přezdívá pevnost Evropy. Hlavní prioritou je udržet lidi venku. Došlo k vlně ekonomických dohod se zeměmi mimo EU, jako je Tunisko, Maroko, Libye a Turecko, s cílem zasáhnout proti pašerákům lidí, kteří posílají ekonomické migranty nebo žadatele o azyl.

Co by ale mohla změnit větší skupina tvrdé pravice v Evropském parlamentu, je takzvaná solidární politika.

Každá země EU by měla převzít část žadatelů o azyl nebo alespoň významně přispět na pomoc ostatním členům EU, jako je Itálie a Řecko, kam většina migrantů připlouvá na lodích pašeráků lidí. Ale europoslanci za nacionalistickou pravici mohou odmítnout hrát tuto hru, jak jsme již viděli u populistických nacionalistických vlád v Maďarsku a donedávna v Polsku.

…a rozšíření

Totální ruská invaze na Ukrajinu přiměla vedoucí představitele EU v celé EU mluvit o zvýšení bezpečnosti jejich „regionu“.

Nejen vyššími výdaji na obranu, ale také urychlením procesu – nebo alespoň projevem hmatatelnějšího nadšení – přimět sousední země ke vstupu do EU. Hovořím zde o Ukrajině, Gruzii a zemích západního Balkánu, jako je Kosovo a Srbsko, z nichž poslední jmenované jsou pro Evropany velkým problémem kvůli své blízkosti k Moskvě.

Ale nacionalistická pravice je obecně méně nadšená. Obávají se nákladů na expanzi. Větší EU s více chudšími zeměmi bude pravděpodobně potřebovat větší rozpočet s většími příspěvky od relativně bohatších členských států. READ Zdarma ubytování nebo nástup do soukromého letadla pro hosty, kteří mají pozitivní test

Znamená to také, že členové bloku, kteří obdrželi velké dotace EU, jako je Rumunsko a Polsko, stejně jako francouzští zemědělci (kteří zůstávají jedinými největšími příjemci společné zemědělské politiky EU), pravděpodobně již nebudou mít prospěch. Těžko si představit, že by měli šanci, kdyby například obrovská venkovská zemědělská Ukrajina, přezdívaná chlebník Evropy, vstoupila do Evropské unie.

Což se pravděpodobně nezmění

Pravice má tendenci vnímat bezpečnost a obranu jako tahouna, ale v těchto dnech konfliktů se většina členů EU shoduje na tom, že výdaje na obranu jsou prioritou. Jejich odsouzení posílila vyhlídka na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu jako prezidenta Spojených států.

Od druhé světové války Evropané hledali bezpečnostní podporu ve Spojených státech. Jen se podívejte, jak důležitý je Washington při poskytování pomoci Ukrajině.

Trump ale dal jasně najevo, že pokud vyhraje prezidentský úřad v listopadových amerických volbách, Evropa by neměla brát nic vážně.

Vedoucí představitelé EU jsou přesvědčeni, že se musí lépe připravit.

Nacionalistická pravice v Evropě zůstane rozdělená

Ukrajina je jasným příkladem toho, proč může být zevšeobecňování o krajní pravici jako o jednotném hnutí tak zavádějící.

Je pravda, že krajně pravicové strany po celé Evropské unii říkají, že mají v úmyslu změnit blok zevnitř. Pokud tento týden získají více europoslanců a získají přístup k více národním vládám, získají větší hlas v Evropském parlamentu, na klíčových jednáních ministrů EU a na summitech lídrů EU.

Je ale také pravda, že vliv těchto stran na Evropskou unii závisí na tom, do jaké míry jsou tyto politické strany sjednoceny. Ukrajina je jedním z příkladů hlubokého rozdělení mezi těmito dvěma zeměmi.

Tato napětí jsou shrnuta napětím uvnitř italské vlády. Matteo Salvini a jeho krajně pravicová strana Lega tvoří koaliční vládu s pravicově nacionalistickou premiérkou Giorgia Meloni z Bratrstva Itálie.

Je zapřisáhlým atlantistou a přislíbila pokračující vojenskou a ekonomickou pomoc Kyjevu. Na druhou stranu Salvini je typičtější pro evropské nacionalisty s tvrdou linií lidských práv: poněkud skeptický vůči Spojeným státům a blíže k Moskvě – jako Národní shromáždění Marine Le Penové.

Strana Mattea Salviniho je nižším partnerem italské koaliční vlády

Matteo Salvini v minulosti rád dával na sociální sítě fotografie ze svých návštěv Ruska, včetně slavné fotografie, na které je před Kremlem v tričku s podobiznou Vladimira Putina. READ Kvalita ovzduší v Dillí dosahuje velmi nebezpečné úrovně

Další překážkou koordinace mezi evropskými krajně pravicovými stranami je vedení. Nacionalistická pravice má tendenci upřednostňovat otevřené, charismatické národní vůdce, prohlašující „Itálie jako první“, „Udělejme Španělsko znovu skvělým“ nebo „Francii pro Francouze“, podle toho, ze které země jsou.

Giorgia Meloni, italská premiérka, nebude chtít, aby jí vůdkyně francouzské opozice Marine Le Penová říkala, za co má v Bruselu bojovat. Le Penová pravděpodobně nepřijme, aby jí maďarský prezident Viktor Orbán přistřihl křídla atd.

Kdo je vlastně krajní pravice?

Část problému je zde v terminologii. Kdo jsou vlastníci těžkého práva? Jak moc vpravo od středu musí být vaše politické uskupení, aby bylo klasifikováno jako „krajní pravice“?

Pravicoví nacionalisté si stěžují, že mainstreamová média a tradiční politici tento termín používají příliš rychle.

Giorgia Meloni v Itálii je prominentním příkladem bývalé „extrémně pravicové“ osobnosti, která se snažila stát se více mainstreamem, aby přilákala širší spektrum voličů.

Italská premiérka Giorgia Meloniová pronesla projev před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024

Zatímco kdysi veřejně chválila bývalého italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho, nyní jako inspiraci uvádí bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherovou. Marine Le Penová se mezi svými stoupenci pokusila vymazat svou pověst rasismu a antisemitismu. Před nizozemskými všeobecnými volbami v loňském roce opustil Geert Wilders extremistický protiislámský postoj, který s ním jeho kritici spojovali, a získal velké vítězství.

Další zablácenou politickou definicí je, že středopraví politici v celé Evropě stále více začali napodobovat „krajně pravicovou“ rétoriku v naléhavých otázkách, jako je imigrace nebo zákon a pořádek. Doufají, že si tak udrží voliče, kteří mohou být zranitelní vůči obtěžování tvrdou pravicí.

To byl případ například nizozemského premiéra Marka Rutteho a také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Nedávný imigrační zákon byl přijat ve francouzském parlamentu pouze s podporou krajní pravice. Francouzská média diskutovala o tom, zda Marine Le Penová „vyhrála“ – stejně jako doufá, že se to podaří ve volbách do Evropského parlamentu tento týden.

