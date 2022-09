Katie McNally a Taylor Townsend prohrávají ve finále čtyřhry

Flushing Meadows, NY – Katie McNally byla v neděli od svého prvního grandslamu dělí jen dva zápasy.

Rodačka z Madeiry ovládla finále ženské čtyřhry US Open na stadionu Arthura Ashe, když s Taylor Townsendovou bojovaly 6-3 4-1 nad Češkou Barborou Krejkovou a Katrinou Siniakovou.

Dav Ash Stadium burácel. McNally a Townsend porazili vítěze pozemního kopu a zachytili sítě svými silnými kopy a blížili se k US Open, jejich prvním velkým slamům.

Všechny tisíce hodin tréninku, které dvacetiletý mladík strávil na kurtech v Cincinnati a jinde, se měl vyplatit.

Ale pak se to všechno zhroutilo úžasným způsobem. Križikova a Sinyakova si padly do oka a začaly hrát jako trojnásobné slamové šampionky, vyhrály 12 z následujících 14 zápasů a v neděli odpoledne získaly trofej vítězstvím 3-6, 7-5, 6-1.

Krishikova a Sinyakova vítězstvím završily jejich grandslamovou kariéru, které nyní vyhrály všechny čtyři grandslamy a byly letos třetím českým týmem.

Pro McNallyho to byla druhá srdcovka v řadě na US Open Tag Team Championship. Loni ona a Coco Gauff padly také ve třech setech.

„Jsem opravdu šťastná, že jsme se dokázali probojovat do finále,“ řekla McNally na své pozápasové tiskové konferenci. „Teď to samozřejmě bolí, ale myslím, že za pár dní se budeme moci ohlédnout zpět a být na sebe za všechno opravdu hrdí.“

„Byl jsem tak blízko, dva zápasy pryč,“ řekl Townsend. „Ale to je součástí sportu a hry. Jen pokračuj.“

V teprve druhém společném turnaji podali McNally a Townsend úžasný výkon, vyhráli pět her a získali si fanoušky na Open.

Ve finále čelily McNally a Townsendová své největší zkoušce v Krijkové a Sinyakové, které letos již vyhrály tituly ve čtyřhře na Australian Open a Wimbledonu.

Jenže právě nový tým vypadal v první hodině zápasu mnohem lépe. Razantní podání Townsendové a parádní údery McNallyho Čechy otřásly.

Za stavu 2-all v prvním setu se americké duo dostalo do prvního vedení zápasu, prolomilo podání a poté znovu brejklo do vedení 5-2.

Třetí přestávka na podání zpečetila set 6-3, Townsendová a McNallyová běželi na svá místa a Townsendová zvedla pravou ruku na oslavu.

Přeplněný dav na Ash Stadium, z nichž mnozí čekali na finále mužů o několik hodin později, pokračoval v jásání, když McNally a Townsend naskočili brzy ve druhém poločase. Silný návrat McNallyové za stavu 30:40 si vynutil chybu Sinyakové, která dala Američankám ve druhém poločase pauzu a vedení 2:0.

McNallyová, která už ve své mladé kariéře zažila na Ash Stadium několik skvělých okamžiků (v roce 2019 získala Serenu Williamsovou v zápase ve druhém kole, který zapůsobil na fanoušky), zasáhla další velký forhend, který vedl k druhému faulu. Později vedli Američané 3:1.

Townsendovo eso na mečbol zasáhlo duo se skóre 4-1 a vypadalo to, že do šampionátu zbývají jen minuty.

Ostřílené Češky ale nakonec začaly bojovat, vyhrály další výměny sítí a vyhrály další tři zápasy až do setu do 4. Najednou Krijiková a Sinyakova kopaly rány na lajny a vracely se lépe a americký tým to rozjel. se porouchalo.

Na 5-all McNally byla znovu zlomena a o chvíli později Krejčíková a Siniaková ukořistily druhý set a poslaly zápas do play off.

„Jsou skvělý tým a chápou, co pro sebe musí udělat, když nehrají dobře,“ řekl Townsend. „Myslím, že to přichází s časem a pochopením osoby, se kterou hrajete. Víte, toto je náš druhý turnaj a na tomto turnaji jsme měli problémy, ale ne takovým, jakým jsme v průběhu let čelili.“

Třetí set pokračoval ve vzestupu Češek, Krejšíková a Sinyakova okamžitě brejkly Townsenda na začátek setu a po dalším brejku pro McNallyovou šly o tři lásky nahoru, o výsledku už nebylo pochyb.

I přes prohru bylo další US Open pro McNally ve čtyřhře skvělé. Její žebříček ve dvouhře letos klesl na 160. místo a ona a Townsend po finále potvrdili, že opětovné společné hraní bude záviset na jejich programu dvouhry.

McNally ale ve své mladé kariéře dokázala, že je jednou z nejlepších deblových hráček světa. McNally a Townsend si rozdělí 344 000 $, aby se dostali do finále.

„Myslím, víte, že si rozumím s každým, s kým hraji,“ odpověděla McNallyová, když se jí zeptali na její úspěch ve čtyřhře. „Snažím se vybírat dobré hráče, ale mám je rád i jako lidi. Myslím, že je velmi důležité umět s nimi žít.“