Praha [Czechia]12. července (ANI): Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka Karolína Plíšková se po necelých dvou letech rozešla s trenérem Sašou Baginem.

Třicetiletá Češka to v pondělí oznámila na sociálních sítích a označila jejich partnerství za „fantastický čas“ a svého trenéra pochválila jako „jednoho z nejlepších trenérů na světě“.

„I dobré věci jednou končí. Chtěl bych poděkovat BigSaschovi za všechno, co pro mě a můj tým udělal. Byl to skvělý čas a hodně jsem se naučil! V podstatě jak být pozitivnější a věřit si 🙂 Jeden z nejlepší trenéři, hodně štěstí, příteli,“ napsala na Twitter.

Plíšková se spojila s Bagginem, který byl bývalou partnerkou tenisového týmu Serenou Williamsovou, než trénovala Naomi Ósakaovou, aby vyhrála dva ze svých čtyř grandslamových titulů před sezónou 2021.

Bagin, trenér WTA 2018, také dříve spolupracoval s Kristinou Mladenovicovou a Dayanou Yastremskou, aby se vyrovnal Plíškové. Jejich partnerství bylo úspěchem, když Plíšková dosáhla svého druhého grandslamového finále ve Wimbledonu, kde ji ve třech setech porazila světová jednička Ashleigh Bartyová.

Po vynechání Australian Open a Blízkého východu se zlomeninou ruky v mimosezóně Plíšková debutovala v roce 2022 na březnovém Paribas Open. Zatím je jí 9-11 let a jejím nejlepším výsledkem bylo vystoupení v semifinále na Internationaux de Strasbourg před Roland Garros. Dostala se také do čtvrtfinále na bett1open v Berlíně. (Ani)