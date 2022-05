Karolína Muchová po zranění září na French Open

Karolína Muchová se připravuje na zápas třetího kola ve svém prvním grandslamovém comebacku po zranění břicha, které ji vyřadilo na sedm měsíců. Poté, co Češka porazila čtvrtou nasazenou Marii Sakkari ve dvou setech, vybere si nyní v pátečním dvorním otvíráku Susan Lenglin oblíbenou volbu černého koně tohoto losování Amandu Anisimovou.

Mochová boj se zraněním začal už na začátku roku 2021 při úžasném postupu do semifinále Australian Open, kde utrpěla částečnou trhlinu v břiše. Češka se vrátila do Stuttgartu, ale omezení svého zranění přestala cítit až před Roland Garros, které jí umožnilo bodovat ve čtvrtfinále ve Wimbledonu.

„V Austrálii to bylo nové. Dozvěděl jsem se o bolesti, ale tenkrát byl boj snazší než teď. Podání je obrovskou součástí mé hry, a když je bolest příliš intenzivní, je velmi těžké si s ní pohrát a vzít si ji.“ nevšímej si toho,“ řekla Muchová v září.

Bolest břicha Muchové se vrátila před US Open, i když v jiné lokalitě než natržení. Zranění donutilo 25letou hráčku opustit Cincinnati ve třetím kole a omezilo ji na prohru v prvním kole na US Open, když se v New Yorku znovu roztrhla a ukončila sezónu.

Mokhová byla nucena vynechat domácí turnaj v Ostravě i českou extraligu v prosinci a nedokázala obhájit semifinále na Australian Open, čímž se propadla v žebříčku. Když se v březnu vrátila, Češka byla mimo 70 nejlepších.

Muchová byla nominována na kvalifikaci Billie Jean King Cupu proti Velké Británii, ale zápas nenastoupila až do Miami. Češka vypadala na svém comebackovém turnaji velmi dobře, zejména proti Lile Fernandezové, ale bylo „Totálně vyčerpaná a bez sil na další zápas“ po těžkých setech, a tak odstoupila ze svého zápasu třetího kola s Naomi Ósakaovou.

Máchová šla v Madridu a Římě 1:2, ačkoli Belinda Bencicová hrála ve Španělsku velmi těsně, takže očekávání přišla v Paříži.

Karolíny v Paříži

A tlak na českého hráče, který loni uhájil 130 bodů ze třetího kola, byl svědkem tlaku. Mochová při odchodu z prvního kola mohla hrozit, že vypadne z první stovky. Jejím úvodním slovem byla rutinní výhra nad Carol Monet, která bojovala s divokou kartou ve dvou setech, ale pak přišlo kouzlo.

Máchová nastoupila proti čtvrté nasazené a osmé nejlepší uchazečce o titul Marii Sakkariové. Řekyně zazářila ve čtvrtfinále Říma a v prvním kole snadno proklouzla přes Claru Borrellovou.

Nezařazená mimozemšťanka odskočila dvojitým brejkem a vedla 5-2, ale vypadá to, že první set nikdy neuzavře, a Scary zachránila šest bodů, než se vydala do tiebreaku. Dokončení skupiny bylo těžké, ale další dvoubodová výhra Muchové za stavu 5:5 to zpečetila.

Zdálo se, že ve druhém setu dlouhý zápas 2:2 změnil dynamiku Muchové, když získala brejk a po potvrzení vedla 4:2. Sakkariová ale pokazila míček a dvakrát přinutila Češky zůstat ve skupině, ale i druhý set šel do tiebreaku. I to bylo rozhodnuto pozdě, když si Muchová za stavu 4:4 vzala malou přestávku a zápas ukončila na vlastním podání.

Smolařem bude opět rodačka z Olomouce, která se ve třetím kole utká s Amandou Anisimovou. Američanka má letos na antuce 12-3 a na každém antukovém turnaji, na kterém hrála, je minimálně čtvrtfinalistka. Zápas začne na stadionu Susan Lenglin v 11 hodin místního času.

