Kardinálové katolické církve ve Vatikánu se setkali s papežem Františkem

Vatikán – Kardinálové katolické církve se sešli v Římě na sérii oficiálních akcí, které začaly v sobotu, kdy papež František povýšil 20 nových duchovních do jejich exkluzivního klubu. Další na programu jsou dva dny diskusí, které začínají v pondělí, o reformách vatikánské ústavy.

Kardinálové se potřebují poznat, protože kdykoli František odstoupí nebo zemře, budou muset ze svých řad vybrat jeho nástupce. Vzhledem k vzácnosti takových shromáždění je to jedna z jejich nejlepších příležitostí, jak se shromáždit, vzájemně se škálovat a vytvořit si názory na budoucí směřování katolické církve.

„Není to na výběr.“ [call]“Ale potřebujeme tento okamžik,“ řekl kardinál Cristóbal Lopez Romero, arcibiskup marockého Rabatu, který se narodil ve Španělsku. Dříve nebo později budeme muset zvolit příštího papeže. Takže se potřebujeme slyšet, znát se.“

Vatikán uvádí, že tento týden dorazilo do Říma 197 z 226 světových kardinálů – což je vzhledem k pokročilému věku členů skupiny pozoruhodný podíl. (Pouze kardinálové mladší 80 let – v současnosti 132 lidí – se mohou zúčastnit konkláve, které volí papeže.)

Ačkoli se kardinálové ve Vatikánu obvykle scházejí ve velkém počtu, kdykoli František vytvoří nové členy – což se mu během papežství stalo osmkrát – v roce 2021 se, jak známo, žádná synoda nekonala. Účast byla v roce 2020 omezena pandemií. V důsledku toho šlo o první velké setkání kardinálů od roku 2019, v době, kdy se konečný bod Františka papeže zdál být velmi vzdálenou myšlenkou. Někteří církevní pozorovatelé říkají, že se musíme vrátit ještě dále – do roku 2015 – abychom našli okamžik, kdy se ve Vatikánu objeví kardinálové v podobném počtu.

Během čtyř měsíců Františkovi bylo 86 let, což je věk, kterého od 19. století dosáhl pouze další úřadující papež: Lev XIII., kterému bylo v roce 1903 stále 93 let. podstoupil operaci tlustého střeva a říká, že stále pociťuje zbytkové „účinky“ z celkové anestezie. A v poslední době byl většinou na invalidním vozíku kvůli bolestem kolene. I když mu ani jedna věc nezabránila vládnout církvi, události skutečně připomněly křehkost stáří a Intenzivní otázky o jeho dlouhověkosti .

Francis minulý měsíc řekl, že „ dveře jsou otevřené „Odejít do důchodu v případě, že mu jeho zdraví znemožní řídit církev. Ale řekl, že toho bodu ještě nedosáhl.“

„To neznamená, že pozítří nezačnu přemýšlet.“ [about it]„Vážně?“ řekl Francis. „Ale zatím upřímně ne.“

V dřívějších dobách Církve se očekávalo, že František bude sloužit až do své smrti. Ale šokující rezignace papeže Benedikta XVI. v roce 2013 vytvořila alternativu pro současné papeže.

Další otázka se týká geografie – bude příští papež neevropský. Před Františkem, Argentincem, si církev vybrala evropského papeže pro více než 1000 let v řadě. Ale jak církev v Evropě usychala, její geografické srdce se přesunulo do míst, jako je Latinská Amerika a Afrika. Francis, se svými kardinály, kteří byli v průběhu let osobně vybíráni, učinil sbor potenciálních voličů méně evropskými. Poslední várka kardinálů zastupovala Františkovi místa, jako je Východní Timor, Kolumbie a Nigérie.