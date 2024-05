Kandidát na starostu byl zastřelen během volebního shromáždění v mexickém státě Guerrero Politické zprávy

Kandidát na starostu byl zastřelen během předvolebního shromáždění v jihomexickém státě Guerrero, což je poslední ze série útoků před nedělními volbami.

Alfredo Cabrera byl zabit ve středu ve městě Coyuca de Benítez. Videoklip zveřejněný místními médii zachycoval osobu, která se k němu přiblížila na předvolební kampani a několikrát na něj z bezprostřední blízkosti zastřelila.

Cabrerovo zabití přispívá k rostoucímu počtu obětí před prezidentskými, kongresovými a místními volbami 2. června. Vláda v úterý uvedla, že od loňského září bylo zabito nejméně 22 lidí bojujících o místní úřad.

Kandidát na starostu v centrálním státě Morelos byl zabit v úterý, zatímco další byl zastřelen v západním státě Jalisco, uvedly úřady.

Cabrera patří k opoziční koalici, která podporuje Xochitl Galvez, středopravou senátorku a podnikatelku s domorodými kořeny, která je aktuálně na druhém místě v prezidentském klání.

Evelyn Salgado, guvernérka státu Guerrero, odsoudila „zbabělou“ vraždu a v pořadu „X“ uvedla, že požádala státní zastupitelství, aby uplatnila „plnou váhu zákona proti osobě nebo odpovědným osobám“.

Údajný útočník byl podle prokuratury na místě zabit.

Obavy o bezpečnost

Drogové gangy často prováděly politické pokusy o vraždu ve snaze ovládnout místní policii nebo vymáhat peníze od obecních samospráv.

Prezident Andrés Manuel López Obrador na začátku dubna připustil, že gangy se často snaží určit, kdo bude starostou – buď nominací vlastních kandidátů, nebo eliminací potenciálních soupeřů.

„Dojdou k dohodě a řeknou: ‚Tato osoba bude starostou; „Nechceme, aby se k běhu přihlásil kdokoli jiný, a kdokoli, kdo to udělá, dobře, ví to [what to expect]“ Řekl tehdy.

Nedávné vraždy přiměly vládu, aby zajistila bodyguardy pro asi 250 kandidátů, zatímco ti, kteří kandidují na obecní úřad – ti nejzranitelnější – jsou poslední v řadě na bezpečnost.

Institucionální revoluční strana, jedna z opozičních koaličních stran, obvinila vládu, že „nevynaložila ani nejmenší úsilí k zajištění bezpečnosti kandidátů“.

Při nedělních volbách bude do posílení bezpečnosti nasazeno asi 27 000 vojáků a příslušníků Národní gardy.