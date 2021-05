Kancelář a archiv Stephena Hawkinga byly darovány Spojenému království k vypořádání daňového zákona | Stephen Hawking

Obrovská pokladnice papírů a osobních věcí, které k ní patří Stephen HawkingOd úžasných teorií černých děr až po texty Simpsonových je zdroj pro národ.

Ve čtvrtek bylo oznámeno, že byl získán Hawkingův archiv a obsah kanceláře jeho univerzity Přijetí do alternativního schématu„Což umožňuje rodinám kompenzovat daně.

Akvizice zahrnuje dopisy od papežů a prezidentů, jeho osobní invalidní vozíky, původní Hawkingovu disertační práci – s názvem Charakteristiky rozpínajícího se vesmíru, Singularity and Geometry of Time-Time – a jeho oblíbený obraz od umělce Freda Cumminga.

Obsah kanceláře Hawkinga poputuje do Vědeckého muzea, kde bude uhrazena dávka 1,4 milionu GBP. Jeho archivy půjdou do Cambridge University Library za účelem vypořádání daní ve výši 2,8 milionu GBP.

Hawking byl jedním z nejznámějších a nejinteligentnějších vědců na světě, který v roce 1988 pracoval na počátcích vesmíru. Stručná historie času„„ Na každých 750 mužů, žen a dětí na světě se prodá přibližně jedna kopie “.

Ve věku 21 let mu byla diagnostikována choroba motorických neuronů. Dostal dva roky života, ale dožil dalších 55 let Zemřel v roce 2018.

Obsahem jeho kanceláře, kterou zastával na Katedře aplikované matematiky a teoretické fyziky na univerzitě v Cambridge od roku 2002 až do své smrti krátce v roce 2018, jsou jeho osobní příručky, tabule, kávovar, medaile a memoranda o Star Treku.

Existují kopie sázek, které uzavřel u jiných vědců. Jeden z roku 1974 ho viděl sázet na jednoroční předplatné čtyřletého přístřešku v Private Eye, že v souhvězdí Slepice nebude černá díra. Prohrál, ale protože to byla jeho teorie, také vyhrál.

Hawking používal invalidní vozík od 60. let a akustický syntetizátor od roku 1986. Akvizice muzea zahrnuje šest invalidních vozíků a jeho inovativní komunikační vybavení. Umožňují muzeu ukázat, jak se techniky, které použil, vyvinuly z klikerů, které mu posunuly tvář, aby na jeho brýle fungoval infračervený senzor.

Mezi další položky v levém poli patří coxingová bunda, kterou měl na sobě, když byl studentem vysoké školy, a poté, co byl hoden do živůtku, ji odmítl prát.

Muzeum uvedlo, že se kancelář připojila k velmi malé skupině zachovaných prostor vědeckého zájmu, jejíž seznam zahrnuje také Podkrovní dílna Jamese Watta.

Hawkingovy práce se připojují k dokumentům jeho idolu sira Isaaca Newtona a Charlese Darwina v univerzitní knihovně v Cambridge, kde uvedl, že „tři nejdůležitější vědecké archivy v historii jsou pod jednou střechou“. Bude volně k dispozici „Učencům zítřka“.

Archiv obsahuje sněhovou vánici včetně sladkého dopisu, který byl napsán, když mu bylo 6 let, plný překlepů a křížů, kde stálo: „Drahý tati, toto je příběh.

Lucy, Hawkingova dcera, řekla, že hodně pracovala se žáky základní školy. „Jednou z věcí, které jim vždy vysvětluji, je, že když byl malý, nebyl to zázrak, byl to malý chlapec se špatným rukopisem. Dostal strašlivé školní zprávy. Jeden z jeho učitelů to řekl. Chlapec nebude nic znamenat. “

Televizní skripty zahrnují ty, které se objevily ve filmu Simpsonovi. Stejně jako jeho první vystoupení v epizodě zachránili Lisin mozek Což zajímavě nezahrnuje jednu z nejlepších linií Hawkinga v Moe’s Tavern. „Vaše teorie vesmíru v podobě koblihy vyvolává Homerovu zvědavost. Možná ji budu muset ukrást.“

Lucy Hawking řekla: „Teď musíme zjistit, kdo to napsal.“ „Možná to byl můj otec.“

Muzeum vědy plánuje vystavit nové věci příští rok a nakonec znovu vytvořit kancelář.

Ředitel muzea, Sir Ian Blatchford, uvedl, že akvizice byla po nějakou dobu snem muzea. „Cítím se skvěle, s touto skupinou toho můžeme hodně udělat.“