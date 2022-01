Kanadský soud udělil 84 milionů dolarů rodinám za letadlo sestřelené Íránem v roce 2020

Soud v kanadském Ontariu přiznal 84 milionů dolarů rodinám šesti lidí, kteří zemřeli, když íránské vojenské síly sestřelily… Letadlo Ukraine International Airlines v roce 2020, Informoval o tom list The Guardian.

V pondělním prohlášení právní zástupce rodin Mark Arnold uvedl, že obdrželi odškodnění od kraje za ztrátu svých příbuzných na letu 752.

Rozhodnutí soudu potvrdil soudce Edward Bilobaba z Nejvyššího soudu Ontaria 31. prosince, uvedl The Guardian.

V tom, co Teherán později nazval „katastrofickou chybou“, sestřelily íránské revoluční gardy letadlo v lednu 2020 a zabily všech 176 lidí na palubě, včetně 55 kanadských občanů a 30 stálých obyvatel.

Arnold také řekl, že zváží propadnutí íránských aktiv v Kanadě a v zahraničí, a dodal, že jeho tým zváží propadnutí všeho, co je v jeho silách, aby zaplatil to, co rodiny dluží.

Rodiny také podaly občanskoprávní žalobu proti Íránu a dalším úředníkům, o nichž se domnívají, že jsou za incident odpovědní, uvedl Guardian.

Ve zprávě z roku 2021 kanadský speciální kriminální tým obvinil Írán z neschopnosti a lehkomyslnosti při sestřelení letu 752 a íránští představitelé kritizovali zprávu jako „vysoce zpolitizovanou“.

Sestřelení letadla přišlo v důsledku zabití íránského generála Qassema Soleimaniho při raketovém útoku na mezinárodní letiště Bagdád v lednu 2020.