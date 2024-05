Kanadský sériový vrah, který přivedl oběti na svou prasečí farmu, je po přepadení ve vězení hospitalizován

MONTREAL (AP) – Odsouzený kanadský sériový vrah Robert Pickton, který v 90. letech a na počátku 20. století přivedl na svou prasečí farmu ženské oběti, byl ve vězení napaden a hospitalizován, v život ohrožující situaci . .

Policejní mluvčí Hugues Beaulieu uvedl, že 51letý vězeň byl v neděli ve vazbě na základě obvinění z napadení v quebecké věznici.

Pickton, 74 let, byl v roce 2007 odsouzen za šest vražd druhého stupně a odsouzen k doživotnímu vězení s maximální dobou zákazu podmíněného propuštění na 25 let poté, co byl obviněn ze zabití 26 žen.

Policie začala před více než 22 lety prohledávat Pickton Farm na předměstí Vancouveru Port Coquitlam v rámci mnohaletého vyšetřování zmizení desítek žen.

Pozůstatky nebo DNA 33 žen, z nichž mnohé byly odebrány z centra Vancouveru, byly nalezeny na Pictonově prasečí farmě v Port Coquitlam v Britské Kolumbii. Jednou se chlubil tajnému policistovi, že zabil celkem 49 žen.

Cynthia Cardinal, jejíž sestra Georgina Babinová byla zabita Picktonem, řekla, že byla „ohromená radostí“, když v pondělí obdržela textovou zprávu se zprávou, že byl napaden. Nazval jsem to „karma“.

Text pocházel od sestřenice Tanyi Holick, další pohřešované ženy, jejíž DNA byla nalezena na Pictonově prasečí farmě.

„Nemyslím si, že by po zemi měl chodit žádný zlý člověk, pokud jde o mě,“ řekl v úterý kardinál. „Mám šťastné slzy. Velmi šťastné slzy.“

Federální ministr veřejné bezpečnosti Dominic LeBlanc řekl, že byl o útoku informován v neděli pozdě, a jeho myšlenky se okamžitě obrátily k rodinám obětí Pictonu v Britské Kolumbii.

LeBlanc nazval Pictona „jedním z nejnebezpečnějších zločinců v zemi“, ale řekl, že nemůže poskytnout další podrobnosti o incidentu nebo Pictonově stavu kvůli zákonům na ochranu soukromí.

Vancouverská policie byla kritizována za to, že nebere tyto případy vážně, protože mnoho pohřešovaných lidí bylo sexuálních pracovnic nebo uživatelů drog.

Kanadská nápravná služba v pondělí poprvé oznámila, že vězeň byl poslán do nemocnice po vážném útoku v přísně střeženém Port-Cartier Institution, asi 480 kilometrů (asi 300 mil) severovýchodně od Quebec City.

Nápravná služba v úterý potvrdila, že vězněm zraněným při nedělním útoku byl Pickton. Uvedla, že žádný z jejích zaměstnanců se útoku nezúčastnil.

Quebecká provinční policie uvedla, že zranění odsouzeného vraha byla považována za život ohrožující.

Pictonových potvrzených obětí bylo šest: Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Gosbury, Brenda Ann Wolfe, Babin a Marnie Fry.

V době Pictonova rozsudku soudce Nejvyššího soudu Britské Kolumbie James Williams řekl, že jde o „vzácný případ, který řádně odůvodňuje maximální dobu, po kterou má soud k dispozici podmínečné propuštění“.