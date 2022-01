Kanadská brankářka Stephanie Lapp překvapila oznámením, že chce odejít do důchodu

Stephanie Lappová, která loni v létě bezpečně pomohla Kanadě získat zlatou olympijskou medaili v Tokiu, oznámila svůj odchod do důchodu.

Tato šokující zpráva přichází jen dva dny poté, co Lappé skončil druhý pro nejlepšího brankáře světa.

Pětatřicetiletý hráč ze Stony Plain v Alta, který začal sezónu ve švédském klubu Rosengard, než se koncem srpna přestěhoval do Paris Saint-Germain, byl poražen o cenu FIFA Chilanem Christianem Endlerem (PSG/Olympique). Lyonnais).

Labe říká, že odešla z PSG a letos na jaře po druhé polovině takzvaného ‚oslavného turné‘ kanadských žen skončí.

„Toto bude moje oficiální rozloučení s národním týmem,“ řekl Lappé, který má za Kanadu 85 startů, s čistým kontem ve 43 zápasech.

Řekla mi, že už nějakou dobu přemýšlí o své budoucnosti, rozhodnutí padlo koncem listopadu.

„Upřímně řečeno, jednoho dne jsem se probudila a šokovalo mě to – v srdci jsem věděla, že je čas,“ řekla v rozhovoru. „Cítím se v tom velmi jistý, cítím se plně připraven na to, co přijde.“

„V tuto chvíli opravdu cítím, že jsem do hry dal všechno a investoval do ní své srdce a duši a nemám pocit, že bych něco měl. A cítím se z toho skvěle. Opravdu mám pocit, že jsem to všechno opustil tam.“

„Nemohl jsem si přát lepší okamžik než zakončit svou kariéru zlatou olympijskou medailí a podepsat smlouvu s jedním z nejlepších klubů na světě.“

Stephanie Lappeová reaguje penaltovým rozstřelem během finále ženského fotbalu proti Švédsku na Letních olympijských hrách 2020, v sobotu 7. srpna 2021 v japonské Jokohamě.

Andre Beiner, AP Photo



Zranění žeber vynutilo Labe z úvodního zápasu Kanady proti hostitelskému Japonsku na olympijských hrách. Ale vrátila se poté, co vynechala jeden zápas, i když hrála v bolestech.

Kanadská jednička se stala v Tokiu stálicí – šklebil se na branku během nátlakového penaltového rozstřelu, když porazil Brazílii a Švédsko.











1:42 Rodina šampionky ženského fotbalu na olympiádě v Albertě slaví doma historické vítězství





Rodina olympijského vítěze ženského fotbalu z Alberty slaví své historické domácí vítězství – 6. srpna 2021



I když tuto hru stále milovala, Labbe říká, že už necítí „pud chtít chodit na trénink, aby se skutečně posunula na hranice.“

„A pro mě jsem nikdy nebyl ten typ, co by dělal věci na půl zadku.“

Navíc chyběla ta jiskra. Řekla, že „nával vzrušení“, který vykročil na hřiště, mizí.

Kanadskou branku nechala v dobrých rukou s Erin MacLeod (119 zápasů), Kaelyn Sheridan (16) a Sabrinou D’Angelo (osm) – s Annou Karpenkovou, Riley Foster a Devon Kerr mezi čekajícími na křídlech.

„Pro tento tým je to jasná a jasná budoucnost,“ řekl Lappé. „Nemám o tom žádné pochybnosti. Jsem tak nadšený, že je vidím, jak všichni pokračují v růstu a prospívají. Budu jejich největším fanouškem, jejich největším podpůrným systémem.“

Stephanie Lappeová zachraňuje ve finále ženského fotbalu během letních olympijských her v Tokiu v japonské Jokohamě v pátek 6. srpna 2021.

Frank Jean, kanadský tisk



Labbe také získal chválu za svou otevřenost vůči duševnímu zdraví, když podrobně popisuje těžké časy v roce 2012, po olympijských hrách v Riu 2016 a během her v Tokiu.

V roce 2012 se odstěhovala z národního týmu, aby se soustředila spíše na svou klubovou kariéru než na své místo v kanadské tabulce.

To znamená neúčastnit se olympijských her v Londýně, kde Kanada získala bronzovou medaili.

Po zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Riu v roce 2016 ji olympijská medaile začala tížit s pocitem Labe, že se o ni lidé starají víc než o ni. V září 2017 Washington Spirit oznámil, že Labbe si bere zdravotní dovolenou na zbytek sezóny NWSL.

Britney Spears pošle dopis sestře Jamie Lynn o zastavení a ukončení











2:01 Kanadská brankářka ženského fotbalu se snaží vytvořit mužský tým v Calgary FC





Kanadská brankářka ženského fotbalu chce vytvořit mužský tým v Calgary FC – 19. března 2018



Nedávno Lappe řekla, že nemohla trénovat na část her v Tokiu kvůli „vysoké úrovni úzkosti a mnoha záchvatům paniky“.

Výzvy, kterým jsem čelil, jsem podrobně popsal v zářijovém článku s názvem „Vyhrát olympiádu nestačí k léčbě duševního zdraví“, abych pomohl popularizovat Are You Ready to Speak od FIFPro – program pro zvyšování povědomí o duševním zdraví od organizace, která zastupuje 65 000 profesionálních fotbalistů po celém světě.

„Netušil jsem, že toto zranění povede k zásadnímu narušení mého psychického stavu,“ napsal Labe.

„Můj adrenalin byl tak vysoký, můj nervosvalový systém byl tak vyladěný, že jsem se mezi hrami snažil dostat pryč, což vedlo k vysokým úrovním úzkosti a četným záchvatům paniky.

„Dostal jsem se do bodu, kdy jsem nemohl trénovat mezi čtvrtfinále (čtvrtfinále) a finále, protože jsem byl příliš motivovaný.“

Labbe řekla, že „v podstatě strávila 48 hodin po posledním finále v temné místnosti.“

V Paris Saint-Germain se Lappe dělil o brankářské povinnosti s Němkou Charlotte Faulovou a Češkou Barborou Votikovou. Její poslední zápas se odehrál 16. prosince, kdy ve skupině Ligy mistrů UEFA porazila Island Predablik 6:0.

Labe se má ve čtvrtek vrátit do Kanady s bývalou olympijskou snoubenkou Georgií Semmerlingovou a jejich psem Riem.

„Vím, že chci v Kanadě pokračovat ve hře,“ řekl Labe.

„Samozřejmě chci být i nadále hlasem a prosazovat profesionální ligu v Kanadě na straně žen. Chci hrát hru i nadále různými způsoby, nadále inspirovat mladé dívky, aby u tohoto sportu zůstaly, hrát fotbal.

„Mám kus svého srdce, protože chci i nadále mít v národním týmu více dívek z Alberty. V průběhu let jich bylo málo.“

Dům je vždy blízký jejímu srdci.

Lebeina pravá paže, od ramene k lokti, je její vlastní tetování, vytetované na její rodné Albertě.

Inkoust zobrazuje Skalisté hory – „mé šťastné místo“ – a jedle. Kompas ukazující na sever ukazuje, že pochází ze severní Alberty.

Divoká růže, květina provincie Alberta, omotaná kolem kotvy vám připomíná uzemnění a ví, odkud jste. Pod citátem „Buď statečný“ jsou slova, podle kterých je třeba žít.

Na jejím zápěstí je inkoustem napsáno slovo „Free“. Popisuje to jako připomínku, „že když jsem v nejlepším, jsem volná a nepřemýšlím, mohu být jen já a jsem volná“.

Labby říká, že si s výběrem dalšího dobrodružství dá čas.

„V první řadě si chci užít poslední dva měsíce činnosti národního týmu,“ řekla.

„Udělejte si čas na přemýšlení a buďte hrdí na to, čeho jste byli schopni dosáhnout. Ale jsem si opravdu jistý, že příležitosti přijdou a věci na druhé straně budou pro mě.“

„Ale teď si chci jen užít tento okamžik se svými přáteli. S rodinou, s národním týmem a pořádnou oslavu letos na jaře.“

Na stole je také založení rodiny se Simmerlingem, protože dvojice se těší na svatbu v létě 2023.

Simmerling se zapsal do historie v Riu 2016, když se stal prvním kanadským sportovcem, který na každé ze tří různých olympijských her soutěžil v jiném sportu. Na olympiádě debutovala v alpském lyžování ve Vancouveru 2010, závodila v běhu na lyžích v Soči v roce 2014 a sledovala cyklistický tým na hrách v Riu a Tokiu.

Simmerlingová po Tokiu odstoupila a její tým stíhací tým skončil v Kanadě čtvrtý v rekordním čase.

Labe, která hrála vysokoškolský fotbal na University of Connecticut, začala svou profesionální kariéru v roce 2009 ve Švédsku, kde hrála za Pitea IF a poté KIF Orebro DFF, než se v roce 2014 vrátila do Severní Ameriky, aby se připojila k Washingtonu.

V březnu 2018 podepsala smlouvu s mužským týmem v Calgary Foothills. Ale pravidla ligy jí zabránila hrát.

Labe se připojil ke švédskému klubu Linkopings před návratem do Spojených států, aby se připojil k North Carolina Braves, kde vyhrál NFL Championship v roce 2019.