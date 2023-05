Kanaďanka Laila Fernandezová se kvalifikovala do semifinále ženské čtyřhry na turnaji Madrid Open Tennis Championships

Kanaďanka Laila Fernandezová a její americká partnerka Taylor Townsendová se ve středu kvalifikovaly do semifinále ženské čtyřhry na Madrid Open se skóre 6-0 7-6(3) nad Tchajwankou Hsieh Su-wei a Češkou Barborou Šrtikovou.

Laval, Cuyo a Fernandez z Townsenda udělali tři brejky v šesti příležitostech a v dominantním prvním setu získali 63,2 procenta svých obratů.

Severoamerický pár překonal problémy s podáním ve druhém setu – měl pět dvojchyb a byl přesný na pouhých 50 procent prvního podání – získal tiebreak a zápas ukončil za 1 hodinu 17 minut.

Fernandezová, která do turnaje vstoupila s nejvyšším ratingem WTA ve čtyřhře 38, se snaží vyhrát svůj první titul ve čtyřhře na turné.

Na dvou předchozích letošních turnajích se dostala do finále. Fernandezovou s Townsendem ve finále Miami Open minulý měsíc porazilo americké duo Jessica Pegulaová, Coco Gauffová, Fernandezová a Američanka Bethany Matteková-Sandsová podlehly Japonce Mio Kato a Indonésance Aldile Sutjiadiové ve finále úvodní sezóny ASB Classic. na Novém Zélandu.

Fernandezová a Townsendová se v pátek v semifinále střetnou s Brazilkami Beatriz Haddad Mayaovou a Běloruskou Victorií Azarenkovou.

Pegula a Goff se v dalším semifinálovém utkání střetnou s Rumunkou Elenou Gabrielou Rus a Ukrajinkou Martou Kostyuk.

Alcaraz na dvě poloviny

Carlos Alcaraz se postaral o to, že v pátek na Madrid Open oslaví své 20. narozeniny.

Obhájce titulu ve středu překonal tvrdou zkoušku od Karena Chačanova, na konci druhého setu se probojoval k výhře 6-4, 7-5, která připravila jeho semifinálový zápas proti Chorvatovi Borna Corićovi v den jeho narozenin.

Pro Alacáraz to byl 150. zápas na turné a jeho 117. vítězství, což mu dává procento vítězství (78 procent) v současnosti lepší než Pete Sampras, Boris Becker a Andre Agassi.

„Mým tenisovým snem je stát se jednou z nejlepších tenistek historie,“ řekl Alcaraz. „Vím, že je to velký sen, [it] Může být příliš velký. Ale v tomto světě musíte snít ve velkém a musíte také myslet ve velkém. Chci být součástí nejlepších tenistů v historii. A budu pro to pracovat.“

Úžasný výkon 👏 @carlosalcaraz Ve druhém setu bojoval a zajistil si postup do semifinále vyřazením Chačanova 6-4 7-5 MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/2nXICm2LKc A[مدش].@zaměstnanec

Alcaraz padl v posledním setu 4-1 5-2, než vyhrál posledních pět zápasů a zajistil si tak čtvrté vítězství v Madridu v řadě. Španělský nasazený hráč si letos polepšil na 27-2, když z posledních 19 vítězství ztratil pouze jeden set. V této sezóně si zahraje své třetí semifinále Masters 1000.

Alcaraz proměnil první mečbol poté, co 10. nasazený Chačanov ovládl druhý set s brzkou přestávkou. Rus měl dva brejkboly, aby se dostal do vedení 5:1, než se Cars shromáždili k vítězství. Španěl, který zakončil s rekordním počtem 31 výher v kariéře, si vzal první přestávku, aby se dostal do vedení 4:3 a vyhrál první set.

Alcarazovi se v předchozím kole podařilo překonat Němce Alexandra Zvereva, loňského vicemistra, zatímco Chačanov, který se letos dostal do semifinále na Australian Open a loni na US Open, porazil Rusa Andreje Rubleva, nasazeného jako pátého. .

Alcaraz se snaží stát se prvním hráčem této sezóny, který vyhraje dva tituly Masters 1000, když už zvedl trofej v Indian Wells. Úspěšně obhájil titul v Barceloně a zvítězil také v Buenos Aires.

Pokud Alcaraz znovu získá titul v Madridu, získá zpět první místo světového žebříčku, pokud odehraje alespoň jeden zápas v Římě.

Coric, nasazený jako 17., se dostal do semifinále vítězstvím 6-3 6-3 nad Němcem Danielem Altmaierem.

Swiatek pluje přes Martic

Mezi poslední čtyři ve španělské metropoli postoupila i polská ženská jednička Ija Swiatek, kde zvítězila 6:0, 6:3 nad Chorvatkou Petrou Martic.

Swatik od začátku dominoval nad 27. nasazeným Marticem, který v předchozím kole vyhrál šampionku French Open 2021 Barboru Krejkovou z České republiky.

Swiateková vyhrála prvních sedm zápasů a k tomu, aby se poprvé v Madridu dostala do semifinále, potřebovala něco málo přes hodinu.

„Mám pocit, že hraju každým dnem lépe a lépe,“ řekl Swiatek. „Je to velmi cool, protože jsem na začátku turnaje nevěděl, jestli to bude možné. Ale byl jsem trpělivý a doufal jsem, že ten pocit získám, a dnes to byl rozhodně dobrý den.“

Úžasné 💥 iga_swiatek Na antuce zůstává v této sezóně zatím neporažena, když porazila Martićovou a dostala se v Madridu do semifinále! #MMOPEN obrázek. twitter.com/moqwcvWALm A[مدش].WTA

Swiatek se utká s dvanáctou nasazenou Ruskou Veronikou Kudrmitovou, která se poprvé dostala do semifinále turnaje WTA 1000, když porazila třetí nasazenou Pegulu 6-4, 0-6, 6-4.

Pegula se v Madridu snažila dostat do svého druhého finále za sebou. Loni na antukovém turnaji skončila dvojkou za Tunisankou Anas Jabeurovou.

Druhá nasazená z Běloruska Aryna Sabalenková se v druhém ženském semifinále utká s řeckou devátou Marií Sakkariovou.

Raducano vynechá další dva hlavní turnaje

Emma Raducanová vynechá French Open a Wimbledon poté, co oznámila, že podstoupí to, co popsala jako „menší“ zákroky na rukou a kotnících, a očekává, že bude „několik příštích měsíců“ odstavena.

Šampionka US Open z roku 2021, 20letá Britka narozená v Torontu, utrpěla sérii zranění, z nichž posledním bylo odstoupení z tenisového turnaje Madrid Open kvůli problému s rukou.

Raducanu na svých účtech na sociálních sítích uvedla, že se posledních 10 měsíců potýkala s „opakujícím se poraněním kostí na obou rukou“. Zveřejnila fotku na nemocničním lůžku s obvázaným pravým zápěstím a rukou.

„Jsem zklamaný, že budu několik příštích měsíců mimo hru, a dokud tam budu, čeká mě další menší operace kotníku,“ napsal 85. Raducano. „Bolí mě, že zmeškám letní události a snažil jsem se problémy bagatelizovat, takže děkuji všem mým fanouškům, kteří mě nadále podporovali, když jste neznali fakta.“

Raducanu se stala jednou z tenisových superhvězd v roce 2021, když překvapivě postoupila do čtvrtého kola ve Wimbledonu jako teenagerka těsně mimo top 300, poté krátce poté vyhrála US Open a stala se první kvalifikantkou, která vyhrála major. Slam o titul ve dvouhře.

Od té doby se na velkém turnaji nedostala přes druhé kolo.