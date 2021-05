Kanaďanka Fitchmanová vyhrála ve čtyřhře ženský titul s mexickým Olympem na Italian Open

ŘÍM – Kanaďanka Sharon Fishmanová a její mexická partnerka Juliana Olmosová zvítězila v nedělním finále čtyřhry žen na italském Open ve francouzské Christině Mladenovicové a Marktě Fondrosové z České republiky 4-6 7-5 10-5.

Poté, co ve druhém setu prohráli 4: 5, Olmos a Fitchman zachránili dva mečboly, než přerušili podání Mladenovic a odehráli další dva zápasy, aby si vynutili tajný rozchod.

„Neexistují žádná slova, která by vysvětlovala, co to pro mě znamená,“ řekl Fishman. „Jsem tak vděčný a jsem na sebe tak hrdý, můj partner a můj snoubenec. Je tu s námi celý týden. Jsem na nás hrdý jako na tým. Pak podpora davu, je tak dobré být schopen hrát před davem. Nemohli jsme to tolik získat. Byli úžasní.

„Dali nám výtah, který jsme potřebovali, a zvýšili nás, když nám nebylo opravdu dobře. Jsem tak šťastný, že mohu vyhrát tento turnaj a udělat to před tak úžasným davem.“

Fishman a Olmos, kteří spolu začali hrát v této sezoně, nastoupili na hrací plochu jako náhradníci poté, co Ash Party a Jennifer Brady odstoupili z losování čtyřhry.

Ve druhém kole porazili špičkové semifinále Hsieh Sue Wei a Elise Mertensovou a v semifinálovém zápase pozdní sezóny porazili kvůli neděli v neděli čtvrté semifinále Choco Aoyama a Ina Sheephara.

Byl to Fichmanův čtvrtý titul ve čtyřhře v kariéře a její první titul na WTA 1000. Její poslední turnajové vítězství přišlo v roce 2020, když vyhrála titul v čtyřhře v Monterrey s Ukrajinkou Katrinou Bondarenkovou.

Olmos vyhrál tři tituly v kariérním čtyřhře.

Fichman, 30 let, pravicová hráčka Toronta, začala týden na 50. místě žebříčku žen ve čtyřhře WTA Tour.

Tato zpráva byla poprvé publikována The Canadian Press 16. května 2021.

Kanadský tisk