Kanaďané Peterman a Galant hledají zlato ve světové nepolapitelné smíšené čtyřhře ve smíšené čtyřhře

Poté, co se mistři světa smíšených dvojic před třemi lety přiblížili zisku zlata, budou mít Brett Gallant a Jocelyn Petermanová brzy další šanci stát se prvními Kanaďany, kteří se na této akci vyšplhají na nejvyšší stupínek.

Byli vybráni Curling Canada, aby reprezentovali zemi v letošním ročníku soutěže, který začíná v sobotu v Ženevě.

„Mají spoustu zkušeností se společným hraním ve smíšené čtyřhře a mají také skvělý životopis v týmu smíšených čtyřher,“ řekl reprezentační trenér smíšené čtyřhry Scott Pfeiffer.

Petermann z Winnipegu a Gallant ze St Johns v NL se spokojili se stříbrem poté, co vzdali rozhodnutí 6-5 proti Švédsku na turnaji 2019 v norském Stavangeru.

Dvojnásobný národní šampion ve smíšené čtyřhře byl vybrán, aby reprezentoval zemi poté, co byl minulý měsíc kvůli pandemii zrušen kanadský šampionát.

Je to druhá po sobě jdoucí mezinárodní hlavní událost pro smíšené čtyřhry, protože Curling Canada vybral tým. Rachel Homann a John Morris byli vybráni na olympijské hry v Pekingu, ale nezúčastnili se kvalifikační soutěže.

Peterman a Gallant nebyli k dispozici pro olympijské smíšené čtyřhry, protože reprezentovali Kanadu v soutěži čtyř mužů na Ice Cube. Na rozdíl od většiny lig, Curling Canada neumožňuje hráčům hrát na obou systémech ve stejných hrách.

Peterman vynechal kvalifikaci s Jennifer Jones Circuit a Gallant bral bronz s týmem Brada Joshia.

„Jako sportovec nikdy nevíte, kdy tyto příležitosti dostanete, a musíte je ocenit, když přijdou,“ řekl Peterman. „Jako všichni ostatní bychom si přáli, abychom mohli soutěžit o tuto příležitost reprezentovat Kanadu, a nebrali bychom to jako samozřejmost.

„Chceme, aby naše země byla ve Švýcarsku hrdá.“

Peterman a Gallant, kteří se letos vezmou, vyhráli kanadský šampionát smíšených dvojic v roce 2016. Na mistrovství světa se toho roku nezúčastnili kvůli problémům s programem jejich čtyřčlenných týmů.

Momentálně jsou v Kanadě osmí a v sobotu zahájí zápas proti Německu v Curling Club Trois-Chene.

Gallant, kterému Peterman blahopřál po zisku bronzové medaile v Pekingu na okruhu Brada Joshawa, se má letos oženit. (Sarah Steer/Getty Images)

Galant získává olympijský bronz

Od Pekingu vyhrál tým Galanty národní titul a získal stříbrnou medaili na posledním mistrovství světa. Tato smíšená čtyřhra je obklopena dvěma grandslamovými závody v Kanadě.

Skončit na druhém místě v roce 2019 bylo naposledy, kdy Kanada dosáhla na stupně vítězů na mistrovství světa smíšených dvojic.

„Od roku 2019 jsme se chtěli na tuto akci vrátit a vylepšit naši stříbrnou medaili,“ řekl Gallant. „Oba jsme se od té doby hodně naučili, když jsme reprezentovali Kanadu na olympijských hrách, protože jsme vyhráli a prohráli srdcervoucí.“

„Všechno to byly momenty pro budování charakteru a my je využijeme k tomu, abychom letos vyšli na světy.“

Curling Canada použil k určení kanadských zástupců smíšených čtyřher systém hodnocení, který zahrnuje body do hodnocení, mezinárodní zkušenosti a poměr vítězství/proher.

Španělsko a Dánsko byly pozdními účastníky v poli 20 týmů na akci World Curling Federation. Španělsko si zajistilo místo poté, co bylo vyhozeno Rusko a Dánsko nahradilo Čínu, která se stáhla kvůli cestovním omezením souvisejícím s COVID-19.

Očekává se, že Kanadě budou konkurovat Skotsko, Norsko, Švédsko, Itálie a Spojené státy. Mezi další položky patří Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Česká republika, Nový Zéland, Austrálie, Turecko, Anglie, Maďarsko, Jižní Korea a Japonsko.

„Rozhodně si myslím, že se na konci týdne mohou dostat na vrchol žebříčku,“ řekl Pfeiffer o Gallantovi a Petermanovi.

Sledujte | Zobrazit tento curling: Verze pro rozpad týmu:

This Curling Show: Team Breakup Edition Curlerové Kaitlyn Lawes, Brad Gushue, Brad Jacobs, Krista McCarville a Glenn Howard komentují vzrušující týden změn v curlingu. 1:11:16

První 3 týmy postupují do play-off

Kolo s každým pokračuje až do čtvrtka. První tři týmy z každé skupiny po 10 postoupí do play off.

Kanadský tým Gushue a Kerri Einarson skončili v loňském roce ve skotském Aberdeenu čtvrtí.

Mistrovství světa seniorů v curlingu se bude konat současně na stejném místě v Ženevě.

V soutěži mužů se představí Wade White z Alberty, v soutěži žen bude hrát kanadskou zástupkyni Sherry Anderson ze Saskatchewanu.