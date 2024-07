Kanada porazila na mistrovství světa mužů v ledním hokeji Českou republiku 4:3 po prodloužení a Spojené státy porazily Lotyšsko 6:3

Tisková agentura

PRAHA (Reuters) – Dylan Cousins ​​​​vstřelil gól v prodloužení, když Kanada porazila Českou republiku 4:3 a dokončila úterní předkolo mistrovství světa v ledním hokeji sedmi výhrami v řadě.

Záložník Buffala Sabres vstřelil svůj druhý gól v utkání, když zbývalo 1:47 minuty poté, co rozhodčí odpískal pokutový kop proti Pierre-Luc Duboisovi za držení míče. To byl Cousinsův osmý gól na turnaji.

Kanada ovládla skupinu A a ve čtvrtek se ve čtvrtfinále střetne se Slovenskem.

Švýcarsko porazilo Finsko 3:1 a obsadilo druhé místo ve skupině A a Češi se probojovali na třetí místo a do čtvrtfinále proti Spojeným státům.

Poté, co pět minut před koncem normální hrací doby prohrávalo 3:1, donutilo Česko své hráče do prodloužení dvěma góly poté, co se dvakrát vytáhl brankář Lukáš Dostál.

Ondřej Palát snížil vedení Kanady na 3:2 po proměně střely do sítě v přesilovce, kterou vystřídal Dostál s výhodou o dva hráče.

Roman Červenka srovnal stav zápasu 1:49.

Zápas skončil ve dvou třetinách bezbrankovou remízou. Cousins ​​​​otevřel skóre v 1:01 třetí třetiny z horní části levého kruhu.

Dominik Kubalík po přesilovce vystřelil z pravého křídla a srovnal na 1:1.

Dawson Mercer dal bekhendem Kanadu znovu dopředu a Brandon Hagel přidal z protiútoku třetí gól, než Češi vyrovnali.

Spojené státy skončily druhé ve skupině B poté, co porazily Lotyšsko 6:3 ve svém posledním přípravném utkání, které obsahovalo dva góly Colea Caufielda a dvě asistence.

Brady Tkachuk, Matt Boldy a Zach Werenski vstřelili každý jeden gól a další vytvořili a také Joel Farabee skóroval.

Lotyšsko, které loni získalo bronzovou medaili, vypadlo.

Švédsko, mistr druhé skupiny, se v dalším utkání střetne s Finskem. Joel Eriksson Ek dal dva góly a Erik Karlsson jeden gól a další dva góly při drtivém vítězství Švédska 6:1 nad Slovenskem, když dosáhl sedmi vítězství ze sedmi v základní hrací době.

Dříve Británie porazila Rakousko 4-2 a dosáhla svého prvního vítězství.

Toto vítězství přichází po šesti po sobě jdoucích prohrách s Británií, která se umístila na posledním místě ve skupině A se třemi body a již po roce v první divizi sestoupila.

Rakousko potřebovalo vyhrát zápas v základní hrací době, aby si udrželo šanci kvalifikovat se do play off poprvé od roku 1994. Finsko si místo toho zajistilo místo v play off.

Německo zakončilo druhou skupinu porážkou Francie 6:3 a ve čtvrtfinále se střetne se Švýcarskem.

___

Sportovní AP: https://apnews.com/sports