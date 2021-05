Kampaň Turn & Taxi ERC pokračuje v top 10 běhu kontroly – FIA ERC

Kampaň ERC od společnosti Turn & Taxi pokračuje v top 10 běhu kontroly

Albert van Turn a Taxis obsadili na několika startech v České republice tři až 10 míst s dalším silným vystoupením na Auto UH Rollisprint Copney minulý víkend.

Van Turn & Taxis se připravuje na rally před začátkem sezóny mistrovství Evropy v rally 2021 FIA a bude soutěžit ve vybraných národních a mezinárodních závodech na Fab koda Fabia Rally & Evo, kterou pořádá Palmsglazer Rally & Racing a spolurežíruje Bernhard Ettel .

Auto U.H. Jeho cíl P10 na Rollisprint Copney byl v posledních týdnech osmý v pořadí Kovacs Wallace Rally Walmes a Rally Š Mava Kladovy.

Řekl: “Toto je dobrá rally, velmi vzrušující rally. Nejsem moc spokojený s dobou, ale chápu, že se jedná o událost, kterou soutěžící dobře znají. Je to poprvé.” [for me] Ačkoli znám části etap Barom Czech Rally Slan, většina z nich je pro mě nová, zejména směr, takže jsem velmi rád, že jsem tady. Jedná se o velmi fantastickou událost se skvělým startovním polem a velmi konkurenceschopnou úrovní. Doufám, že se vrátím příští rok. “