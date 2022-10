Kamiya říká, že „navždy dluží Nintendu“ za Bayonetta 3

Dozorčí ředitel PlatinumGames Hideki Kamiya 3 a producent Nintendo Makoto Okazaki hovořili o původu Bayonetta 3. Informace pochází z tohoto týdenního vydání japonského magazínu FamitsuA Kde se oba účastnili hluboké diskuse o názvu přepínače.

Kamiya potvrdil, že PlatinumGames začal pracovat na návrhu a prototypu poté, co zrušil svůj předchozí projekt Scalebound. Nintendo se již pustilo do prodeje Bayonetta 1 a 2 pro Switch, pak Kamiya sdílel video zprávu, o které Okazaki věří, že „byl posledním impulsem, který z této hry udělal realitu“. Mezitím Kamiya uvedl, že „je navždy zavázán Nintendu“.

Zde jsou komentáře Kamiye a Okazakiho o původu Bayonetta 3, jak je přeloženo Nintendo Everything:

Za prvé, jak začalo plánování Bayonetty 3?

Kamiya: Co se týče časového rámce, bylo to hned poté, co byl zrušen projekt, na kterém jsme pracovali, Scalebound. Rozhodli jsme se začít pracovat na Bayonettě 3, hře, kterou fanoušci chtěli a já jsem ji chtěl udělat také. Samotné psaní návrhu nic nestojí, a tak jsme začali tvořit prototyp. Pustil jsem se do vymýšlení konceptů a nejprve jsem udělal několik hrubých návrhů. Zatímco (režisér Yusuke) Miyata a ostatní to uvedli do pohybu, spolupracovali jsme s návrhářkou postav Mary Shimazaki-san na novém designu Bayonetty a také jsme začali dávat tvar příběhu.

Pak jsi to vzal na Nintendo?

Okazaki: Předtím jsme již měli plány na portování Bayonetty a Bayonetty 2 na Nintendo Switch. byl zvýšen.

Kamiya: Když jsme se snažili pochopit, zda nám to dovolí nebo ne, dívali se na to optimisticky.

Okazaki: Poté jsme obdrželi emotivní video zprávu od Kamiya-san o této hře. Osobně si myslím, že to byl poslední díl, který z této hry udělal realitu.

Kamiya: Když už o tom mluvíme, myslím, že mě o natočení tohoto videa požádal (Atsushi CEO PlatinumGames) Inaba (smích). Prý chtěl přímo ukázat vášeň tvůrce. Již dříve jsem řekl, že jsem nebyl zdaleka tak zapojen do Bayonetty 2, ale napsal jsem příběh a myslím, že ho většinou zachovali stejný. Protože jsem viděl, že to bylo tak dobře přijato, chtěl jsem rozšířit svět dál pro masy a také jsem chtěl vyzvat sám sebe. Proto jsem byl strašně rád, že jsme mohli hrát třetí zápas. Nepřeháním, když říkám, že Nintendo navždy dlužím.