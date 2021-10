Justin Trudeau představuje „revitalizovanou“ státní pokladnu

Minulý týden cestoval pan Trudeau do The First Nation, aby se omluvil na schůzi, kde byl opakovaně kritizován, i když s úctou, za načasování své dovolené.

Bylo to potřetí, co se Trudeauovy prázdninové plány změnily v politickou bolest hlavy, což upevnilo jeho názor mezi některými Kanaďany jako člena mimo dosah elity.

Premiér v úterý využil oznámení kabinetu také k tomu, aby se pokusil resetovat některé vládní instituce, které byly sužovány skandály, mezi nimi i armádu. Její vedení až po nejvyšší hodnost bylo v posledních měsících vystaveno několika obviněním a vyšetřováním ze sexuálního zneužívání a nevhodného chování. Prostě to stále nechápou,“ řekl začátkem tohoto měsíce viditelně frustrovaný Trudeau.

Pan Trudeau nahradil svého ministra obrany Harjita Sagana, bývalého podplukovníka kanadské armády, který bojoval v Afghánistánu, Anitou Anandovou, bývalou profesorkou práva, která byla ministryní vlády odpovědnou za úspěšný kanadský program nákupu vakcín během pandemie. Tento krok pomohl udržet genderovou vyváženost napříč vedoucími pozicemi, jak se premiér zavázal dělat od roku 2015.