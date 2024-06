Jupiterova rudá skvrna nemusí být stejná jako ta pozorovaná v roce 1665

To, co z vesmíru vypadá jako červená skvrna, je ve skutečnosti obří anticyklonální vír dvakrát větší než Země. Nedávná pozorování naznačují, že bouře zahrnuje vítr vanoucí rychlostí až 400 mil za hodinu a že její výrazná barva může být způsobena interakcí mezi prvky v atmosféře Jupiteru a kosmickým zářením nebo jinými formami záření. Ale i když je toto místo známé po staletí, stále je v něm mnohem víc Hádanky Pro výzkumníky.

Cassini je známá jako průkopník v teleskopické astronomii a byla první, kdo ji objevil. názor V roce 1665 Cassini popsal skvrnu jako tmavý ovál a napsal, že skvrna byla „trvalá skvrna a často se vracela na stejné místo stejné velikosti a tvaru“. Astronomové zaznamenali pozorování skvrn až do roku 1713, ale poté se pozorování zastavilo. Trvalo to až do roku 1831, než jiní vědci znovu ohlásili místo na stejném místě, které identifikovala Cassini.