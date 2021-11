Jsem americká matka, která dva roky žije v Praze. Děti ve Spojených státech mají mnohem méně svobody než české děti.

Alžběta Dlouhá

Jsem matkou dvou dětí a nedávno jsem dva roky žila v Praze.

Stadiony v Praze nejsou pro slabé povahy a kvůli nim vypadají stadiony ve Spojených státech nudně.

Čeští rodiče dávají svým dětem více volnosti pro zkoumání a růst v sobě samém.

Posledních pár let jsem strávila v Praze a je skvělé si všimnout některých odlišných přístupů k výchově dětí ve srovnání s tím, s čím jsem se setkala ve Státech.

Jako matka dvou dětí mě vždy udivovalo množství různých přístupů k výchově.

Někdy si říkám, jestli jsem se příliš nezapojoval do jednání svých dětí, a díky svým pozorováním rodičů v Praze jsem pochopil, jak různé výchovné styly mohou ovlivnit schopnost dítěte zkoumat, růst a rozvíjet smysl pro přijatelné riziko.

V Praze není špatné počasí

První rozdíl, který mi naskočil, bylo zaměření českých rodičů na trávení času s dětmi venku.

Bylo mi řečeno, že neexistuje špatné počasí. Pokud se člověk za určitých okolností venku necítí dobře, jde prostě o špatné oblečení.

Rodiny se často procházejí v dešti, procházejí se s kočárky v mrazivých teplotách a objímají neocenitelné skvosty celé přírody kolem sebe.

Zatímco mnoho rodin ve Spojených státech oceňuje trávit čas venku, moje pozorování bylo, že rozvrhy často neumožňují dlouhé procházky a že počasí může brzdit touhu dětí a rodičů zúčastnit se.

Rodiče v České republice více riskují než rodiče v USA

Další rozdíl, který jsem viděl, byl v tom, že čeští rodiče měli zřejmě vyšší práh pro přijatelné riskování jejich dětí.

Skvělým příkladem jsou stadiony. Obvykle obsahuje lezeckou strukturu známou jako pavučina – představte si pyramidu s každou stranou postavenou z pavoučího lana, které se tyčí asi 20 stop do vzduchu – a také různé problémy s balancováním a další překážky, kvůli kterým by se mnoho Američanů ucházelo o své právníky. pokud ano, struktury by se objevily ve Spojených státech.

Děti jezdí hromadnou dopravou v mnohem mladším věku než ve Spojených státech.

Zůstanou sami doma. Jezdí na kolech bez doprovodu. Lezou, šplhají, padají, zraňují se, vstávají a dělají to znovu, protože se naučí nenechat se zastrašit pádem.

Zdá se, že čeští rodiče nechali své děti zajít příliš daleko způsoby, které styl „helicopter parenting“ často vyskytující se ve Spojených státech neumožňuje.

Zdá se, že v Praze mají děti více svobody

Poslední rozdíl, který jsem viděl, byl ten, že čeští rodiče vypadali, že dávají svým dětem více svobody objevovat. Děti volně pobíhají po okolí. Klusají lesy a běhají po polích, často mimo dohled rodičů.

Některé restaurace nabízejí hřiště v blízkosti jídelní části, ale častěji jsou mimo výhled ze stolu.

Rodiče lze také často nalézt na pozoruhodných venkovních plochách a kulturních místech s dětmi, které prozkoumávají okolí, ale ne pěšky.

A naopak jsem zjistil, že moje metaforické vodítko bylo na mé děti ve Státech mnohem těsnější. V Praze byl snad větší pocit osobního bezpečí. Možná jsem po pobytu v zahraničí prostě více naladěný.

Bez ohledu na to jsem se znovu a znovu přistihl, že od našeho návratu sevřem své děti a díky snaze přinutit se vzpomenout si na lekce, které jsem se za poslední dva roky naučil, mi umožnil nabídnout tolik svobody, kolik si oni přejí. prozkoumat.

Různé země mají různé přístupy k rodičovství a můžeme se od sebe navzájem učit, pokud jsme ochotni zůstat otevření.

