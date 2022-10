Josiah Slavin, Peter Mrazek z Blackhawks komunikuje s fanoušky přes Cameo

DENVER — Potenciální útočník Blackhawks Josiah Slavin udělal dvojnásobek, když jednoho dne obdržel Cameovu žádost, aby natočil video, které zve náhodné přátele fanoušků na jeho pokerový večer.

Bylo to znamení, že dorazil ve velkém čase?

„Ano, dá se to tak říct,“ řekl se smíchem.

Možnosti na Cameo – oblíbené stránce (se sídlem v Chicagu), kde si kdokoli může objednat osobní video z dlouhého seznamu celebrit všeho druhu za cenu – jsou pro fanoušky Hawks poněkud omezené.

Spousta postav s chybami Snow Hawks má své účty, stejně jako několik bývalých hvězd jako Dennis Savard a Jeremy Roenick. V kádru pro ročník 2022-23 jsou ale jen dva hráči: Slavín a nový brankář Peter Mrázek. A oba mají docela zajímavé příběhy vysvětlující, jak se spojili.

Před dvěma lety se Mrázek spojil s charitativní organizací Saves Help, kterou založil a vede český brankář Simon Hrubek a která sbírá dary pro děti v nouzi v České republice.

Obrovská skupina dalších českých brankářů, kteří hrají v ligách rozesetých po celém světě – včetně Mrázka, Karla Vejmelky, Vítka Vaněčka, Pavla Francouze a Dana Vladaře v rámci NHL – věnuje předem stanovenou částku na každou záchranu, kterou v průběhu sezóny udělají, I když není nikdo. K darování to nemusí být profesionální brankář (nebo vůbec hokejista).

Za poslední dvě sezóny Saves Help vybral kolem 933 000 Kč – ekvivalent asi 37 000 $ – včetně 8 570 korun od Mrázka na kontě 857 úspor.

Mrázek ale chtěl najít způsob, jak přispět více, a v tom přichází jeho Cameo. Veškerý výtěžek z videí, která stojí 99 dolarů, posílá do Saves Help.

„To jsou věci.“ [that] Někdy chceš pomoct.“ „Je to zajímavé, některé [of the] žádosti. Ale byla to zábava. Takto přistupujete k masám. V roce je nabitý program, takže je těžké držet krok s fanoušky na sociálních sítích nebo po zápasech, takže to je věc, která to usnadňuje.“

Mezitím byl Slavin povzbuzen svým bratrem, obráncem hurikánu Jacobem Slavinem, aby si vytvořil účet. Jejich hokejový trenér do 16 let z Colorado Thunderbirds měl spojení s někým, kdo pracoval pro Cameo, a řekl jim to.

V té době byl Slavin, jehož videa stála pouhých 15 dolarů, sledován fanoušky Hawks se všemi druhy žádostí. Popřát někomu všechno nejlepší k narozeninám? Udělal to. Blahopřát někomu k maturitě? Udělal to. Povzbuzovat někoho, kdo se zotavuje po operaci? Udělal to.

„Přichází ve vlnách,“ řekl. „Jakmile jednoho dostanu, obvykle si jich ten týden pořídím pár. Ale je hezké, že se mohu spojit s fanoušky a nechat své jméno trochu vyniknout.“

Jsou také týdny, kdy Slavin nedostává žádné žádosti, abych byl spravedlivý, ale pokaždé, když to udělá, je to malá pocta za výběr v sedmém kole roku 2018. Řekl, že v minulé sezóně odehrál jen prvních 15 zápasů své kariéry v NHL, a i ty byly nečekané.

Poté, co letos v létě zapracoval zejména na svém bruslení – jeho prvních pár krůčcích – se Slavin v této sezóně vrátí do mixu Hawks call mix a lze si představit, že se postupem času rozroste na spodních šest. Ale zatímco dřel, aby se stal NHL na plný úvazek, v tomto koutě internetu už je možná lídrem Jestřábů.

„Musím být sám sebou,“ řekl. „Je skvělé se s nimi podělit o svůj příběh.“