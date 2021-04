Jones: Mike Smith mění Edmontonské oleje na stroj času Ostatní sporty Sportovní

Když se ve Vídni v Rakousku setkala tým Kanady, aby se připravila na mistrovství světa v ledním hokeji v Praze, postavila se poprvé proti Mike Smithovi.

Příběh byl evidentní, když Todd McClellan, brzy jmenovaný trenér Edmontonu Oilers, spojil svou skupinu v táboře před turnajem.



Toto byl druhý odstavec z jednoho z mých prvních sloupců odeslaných odtamtud:

„Pokud by zde Smith zastavil míč, mohla by Kanada poprvé od roku 2007 získat zlatou medaili na mistrovství světa IIHF. S průměrem 14-42-5, 904 a průměrem 3,16 branek, Smithova čísla ano,“ inspirují národní důvěru Netminder. ”

S tím, co Smith nyní dělá s Oilers, a s tím, co dělal v té době, je spousta dejavu.

Smith zastavil hru o puk v Kanadě a získali zlatou medaili. Vyprodukoval cíl proti průměru 1,50 a záchrannému poměru 0,930.

Přepíšu tedy ten odstavec nahraný z Vídně.

Pokud Smith bude pokračovat v zastavování disku, jako kdyby ho v této sezóně dosud zastavil, dává Oilers šanci stát se kanadským franchisorem o postup do posledních čtyř.

Smith je 14-3-2 od návratu z podivného zranění v sezóně a jde do soboty



Hokejová noc v Kanadě



Časový plán v Calgary Against the Flames byl přepracován s průměrem 2,54 vs průměrem a 0,922 poměrem uložení.

Blázen, jak to fungovalo

Smith strávil stagnující sezónu, jako by mohl být nezaměstnaný, když pronásledoval generálního ředitele Oilers Kena Hollanda Jacoba Markstroma do agentury na volné noze. Podepsal vedení s Vancouver Canucks šestiletou smlouvu v hodnotě 36 milionů $ s Flames a měl nešťastnou sezónu s průměrem gólů 3,02 a mírou úspor 0,898.

Smith nakonec podepsal jednoroční kontrakt s Edmontonem na 1,5 milionu dolarů.

V roce 2015 se tým Kanady spojil s působivou sestavou, která zahrnovala Sydney Crosby, aby se připojila k působivé skupině nejlepších časných eliminátorů, včetně Jasona Spitzy, Brenta Burnse, Ryana O’Reilly, Matta Duchesona a Taylora Oilerse. Hall, který dokončil svůj první tým All-Star Championship.

S vírou, že pokud dosáhnou cíle, mohou poprvé za deset let získat zlato, přivedl kanadský hokej k této příležitosti Sean Burke jako trenér brankáře. Ano, to je ten samý Sean Burke, kterého si Montreal Canadiens najal, aby spolupracoval s Carey Price, aby přivedl brankáře zpět do formy, která mu vynesla osmiletý kontrakt na 84 milionů dolarů v Montrealu.

Smith, který v letech 2011–2012 nashromáždil kariérní rok a skončil čtvrtý v hlasování Veziny, suspendoval Dave Tippett’s Coyotes do finále Západní konference a zajistil si šestiletý kontrakt v hodnotě 5,67 milionu $ ročně, což je katastrofa, která zahájila sezónu ve Phoenixu .

Burke mi řekl: „Myslím, že je to rok, kdy chce zaostávat, a nejlepší způsob, jak to udělat, je přijít sem, hrát za svou zemi, získat dobrý šampionát, vyhrát zlatou medaili a opravdu skvělé léto.“ Po příjezdu do Vídně.

Řekl Smith: „Je velmi vzrušující rozhlížet se v šatně a vidět dovednosti, které máme s některými z nejlepších hráčů NHL.“

Rychle vpřed do dneška.

Smithovi je nyní 39 let, hraje za Connorem McDavidem a Leonem Dracitelem a chce znovu vytvořit sezónu 2011-12 v Arizoně nebo své vystoupení v Praze se zlatou medailí.

Ve čtvrtek v Ottawě musí být Smithovi připsána krádež utkání na 9-0 sezony proti Senators.

Mladý tým většinu noci překonal Edmonton, ale Smith zastavil 39 kol po 40 kolech

Pokud Smith bude pokračovat v posledních 15 zápasech základní části, ocitne se znovu na tolika hlasovacích lístcích Veziny, jako když hrál první gól Tippetta s Coyotes.

“Byl jsem kolem Smitiho už dlouho,” řekl Tibbitt toho dne o brankářovi, který měl v Dallasu také první tréninkovou stanici National Hockey League, “má silnou povahu a má skutečnou vášeň pro vítězství.” jeho roli a co by se mělo stát našemu týmu. Chcete-li vyhrát, ale také chce zajistit, aby se každý pokusil vyhrát. To je moje jméno. To je druh vedení, které přináší.

„Vedoucím můžeš být, jen když ho budeš podporovat. Viděl jsem ho roky a roky. Podporoval ji.“

Letos píše jeden z nejlepších příběhů NHL.

