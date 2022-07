John Rickettello, generální ředitel Unity, se omlouvá, že vývojáře, kteří se nezaměřují na monetizaci, označil za „největší idioty ****** F ******“

Bývalý generální ředitel EA a současný generální ředitel Unity John Riccitiello se omluvil za to, že označil vývojáře her, kteří se nezaměřují na implementaci monetizace v rané fázi tvůrčího procesu, za „největší pěkné trháky“.

Riccitiello sdílel omluvu Cvrlikání Vysvětlil své komentáře k těmto vývojářům a nazval je „nejhezčími, nejsilnějšími a nejchytřejšími lidmi“ a „některými z největších zasraných idiotů“.

„Chci mluvit o tom, co jsem řekl v rozhovoru, co jsem řekl Sledujte tweet,“ Knihy Riccitiello. „Začnu omluvou. Volba slov byla neslušná. Omlouvám se, poslouchám a udělám lépe.“

„Možná můžu říct víc z toho, co jsem si myslel, když jsem dělal rozhovor. Co bych řekl, kdyby mi na tom tolik záleželo.“

„Za prvé – velmi si vážím herních vývojářů. Práce, kterou dělají, je úžasná. Kreativita může být úžasná, ať už na konzoli AAA, mobilní hře nebo nezávislých hrách, které jsou navrženy pro miliony hráčů. Nebo kreativní projekt, hra vyrobená jen pro zábavu.

„Zadruhé – jedna věc, kterou jsem viděl, je, že většina herních vývojářů je neuvěřitelně pracovitá a chtějí, aby lidé jejich hru hráli. Aby si ji užili. A když je pro hráče důležité, aby se hluboce zapojili. Pro herní vývojáře, se kterými jsem úzce spolupracoval, existuje často obavy o to, zda si hráči hru zamilují a ocení všechnu tu práci a lásku, která byla s jejím vytvořením spojena.

„Za třetí – někdy vše, co vývojář hry chce, je, aby si hru užilo několik přátel. Umění pro umění a umění pro přátele. Jiní chtějí, aby si hráči hru nebo herní předměty koupili, aby si mohli vydělat na živobytí. Tyto motivy jsou ušlechtilé.“

„Za čtvrté – to, co jsem se snažil říct, a zjevně se mi to nepodařilo, je, že pro herní vývojáře existují lepší způsoby, jak si včas přečíst, co si hráči o jejich hře myslí. Jak se poučit z jejich zpětné vazby. A pokud vývojář chce vylaďte hru na základě této zpětné vazby, je to možnost naslouchat a jednat nebo jen poslouchat. Opět platí, že obě jsou velmi platné možnosti.

„Kdybych byl chytřejší ve výběru slov, řekl bych to… Pracujeme na tom, abychom vývojářům poskytli nástroje, aby mohli lépe porozumět tomu, co si hráči myslí, a je na nich, aby na základě této zpětné vazby jednali nebo ne. .

„Každopádně, to je ono. Tolik slov. Věta, kterou bych si přál neříct.“

Riccitiello získal za své komentáře spoustu negativní zpětné vazby, včetně od Včera v noci vývojář Tim Sur který tweetoval, že „ničí jednotu, kterou jsme všichni milovali“.

