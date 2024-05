Jižní Korea tvrdí, že Severní Korea vypálila palbu raket směrem k jejím východním vodám

SOUL, Jižní Korea (AP) – Severní Korea ve čtvrtek odpálila příval podezřelých balistických střel směrem k jejímu Východnímu moři, uvedla jihokorejská armáda několik dní poté, co se pokusila zahájit vojenský průzkum. Satelit nakonec selhal Ale stále vyvolává silné odsouzení od svých soupeřů.

Sbor náčelníků štábů Jižní Koreje uvedl, že zjistil, že Severní Korea odpálila asi 10 projektilů, které vypadaly jako balistické střely krátkého doletu z oblasti poblíž jejího hlavního města Pchjongjangu. Dodalo, že podezřelé rakety letěly asi 350 kilometrů (217 mil), než dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje. Dodala, že jihokorejská armáda zvýšila dohled a ostražitost a úzce si vyměňuje informace se Spojenými státy a Japonskem.

Japonská pobřežní stráž vydala námořní bezpečnostní varování před severokorejskými starty a vyzvala lodě, aby byly opatrné, pokud narazí na nějaké spadlé předměty. Japonský premiér Fumio Kishida řekl novinářům, že se předpokládá, že podezřelé rakety dopadly do vod mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu a nejsou žádné bezprostřední zprávy o škodách. Dodal, že Tokio „důrazně odsuzuje“ starty, které porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN proti Severní Koreji.

Napětí na Korejském poloostrově se v posledních měsících zvýšilo s intenzifikací severokorejských zbrojních testů a společných vojenských cvičení vedených Jižní Koreou se Spojenými státy a Japonskem v cyklu recipročních opatření.

Čtvrteční starty přišly po přeletech Severní Koreje Stovky balónků nesoucích odpadky na jih od úterního večera v reakci na jihokorejské aktivisty, kteří přes hranici spustili protiseverokorejské propagandistické letáky. Severokorejský vůdce Kim Čong-un také varoval před nespecifikovanými „rozsáhlými opatřeními“ vůči Jižní Koreji poté, co provedla letecké cvičení zahrnující 20 stíhaček poblíž mezikorejských hranic několik hodin předtím, než se Severní Korea pokusila vypustit svůj druhý vojenský průzkumný satelit.

Střela explodovala krátce po startu, ale Kim naléhal na své vojenské vědce, aby překonali selhání a pokračovali ve vývoji vesmírných průzkumných schopností, které označil za klíčové pro sledování vojenských aktivit USA a Jižní Koreje a pro zvýšení hrozby jeho raket s jadernou schopností. . Severní Korea ve čtvrtek také reagovala na mezinárodní odsouzení jejího zpackaného vypuštění satelitu, které vyvolalo silnou kritiku ze strany OSN a dalších zemí, protože zahrnovalo technologie používané k vývoji mezikontinentálních balistických raket. Severní Korea úspěšně vypustila svůj první vojenský špionážní satelit v listopadu, ale pondělní neúspěch představuje potenciální překážku pro Kimovy plány na vypuštění. Další tři vojenské špionážní satelity V roce 2024. „Nikdy nebudeme tolerovat žádné kroky nepřátelských sil s cílem narušit nedotknutelnost domény při výkonu suverenity a neustoupíme z přístupu ke kapacitě průzkumu vesmíru, což by se určitě mělo dělat bez ohledu na to, co říkají ostatní. “ Uvedl to náměstek ministra zahraničí Kim Sun-gyong v prohlášení zveřejněném státními médii.

Prohlášení Kim Sun-gyonga přišlo v reakci na pondělní odsouzení odpálení rakety generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem, které označil za porušení rezolucí Rady bezpečnosti zakazujících Severní Koreji jakékoli odpaly zahrnující technologii balistických raket.

Čtvrteční starty byly poslední ze série testů zbraní provedených Severní Koreou.

17. května jihokorejská armáda uvedla, že Severní Korea odpálila u svého východního pobřeží podezřelé balistické střely krátkého doletu. Severní Korea později uvedla, že testovala taktickou balistickou střelu vybavenou novým autonomním navigačním systémem.

V tomto roce Severní Korea testovala několik řízených střel a dělostřeleckých systémů a letově testovala to, co popsala jako střelu středního doletu na tuhé palivo s hypersonickými hlavicemi. Experti tvrdí, že raketa je navržena tak, aby zasáhla vzdálené americké cíle v Tichém oceánu, včetně vojenského centra na ostrově Guam. — Spisovatelka AP Mari Yamaguchi přispěla z Tokia.