Jižní Korea obnovuje přeshraniční propagandistické vysílání

SOUL (Jižní Korea) (AFP) – Jižní Korea v pátek oznámila, že obnovila vysílání raketové propagandy do Severní Koreje v reakci na poslední kolo vypouštění balonů s odpadky, což je obnovení taktiky ve stylu studené války, která zvyšuje nepřátelství mezi státy. dva soupeři.

Sbor náčelníků štábů Jižní Koreje v prohlášení uvedl, že od čtvrtečního večera do pátečního rána používal své přední reproduktory k vysílání zpráv proti Pchjongjangu přes hranice.

Tato vysílání byla první svého druhu za zhruba 40 dní. Obsah vysílání nebyl bezprostředně znám, ale předchozí vysílání 9. června zahrnovalo korejské popové písně, předpovědi počasí, zprávy o Samsungu, největší společnosti v Jižní Koreji, a také zahraniční kritiku severokorejského raketového programu a jeho tvrdého zásahu proti zahraničním video.

Jihokorejské vysílání by mohlo vyvolat rozzlobenou reakci Severní Koreje, která je velmi citlivá na jakýkoli vnější pokus podkopat její politický systém. V roce 2015, kdy Jižní Korea poprvé po 11 letech obnovila vysílání z reproduktorů, Severní Korea podle jihokorejských představitelů vypálila dělostřelecké granáty přes hranici a přiměla jih k opětování palby. Nebyly hlášeny žádné zranění.

Jihokorejská armáda již dříve uvedla, že Severní Korea vypustila balóny ve čtvrtek odpoledne v rámci své sedmé kampaně vypouštění balónů v posledních měsících.

Počínaje koncem května Severní Korea Vypustilo více než 2000 balónů Nesou odpadní papír, kusy látky, nedopalky cigaret a dokonce hnůj směrem k Jižní Koreji a říkají, že jsou v odvetě. Jihokorejští aktivisté posílají politické letáky Na sever přes vlastní balóny. Nebyly nalezeny žádné nebezpečné materiály. Severní Korea vypustila poslední takové balóny koncem června.

V reakci na to Jižní Korea řekla: Dohoda o deeskalaci z roku 2018 byla pozastavena Se Severní Koreou krátce obnovit propagandistické vysílání a provádět vojenská cvičení s živou palbou na frontě v pohraničních oblastech.

Začátkem tohoto týdne sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una naznačila možnost opětovného vypuštění balonů s odpadky nebo přijetí nových protiopatření, přičemž uvedla, že jihokorejské balony byly znovu nalezeny na hranicích a dalších oblastech v Severní Koreji. Kim Yo Jong ve svém úterním prohlášení varovala, že jihokorejský „šmejd“ by měl být připraven zaplatit „vysokou a drahou cenu“. To vyvolalo obavy, že by Severní Korea mohla zahájit fyzické provokace, spíše než vypouštět balóny.

Jihokorejské ozbrojené síly ve středu uvedly, že posílily svou připravenost čelit jakékoli provokaci ze strany Severní Koreje. Dodala, že Severní Korea by mohla střílet na jihokorejské balony přilétající přes hranici nebo miny plující po řece.

Bezprostředně nebylo známo, zda skupiny v Jižní Koreji nedávno shodily letáky v Severní Koreji. Aktivistické skupiny vedené severokorejskými přeběhlíky už léta používají heliem naplněné balónky k vhazování protiseverokorejských letáků, USB disků obsahujících K-pop hudbu, jihokorejská dramata a americké dolarové bankovky na sever.

Severní Korea považuje takové aktivity za vážnou bezpečnostní hrozbu a zpochybnění zákazu zahraničních zpráv pro většinu ze svých 26 milionů obyvatel. v roce 2020 Styčná kancelář postavená Jihokorejci, která nebyla obsazena, byla zničena V roce 2014 Severní Korea střílela na balony letící na její území a Jižní Korea palbu opětovala, i když nebyly hlášeny žádné oběti.

Napětí mezi oběma Koreami v posledních letech eskalovalo kvůli severokorejským raketovým testům a rozšíření vojenských cvičení mezi USA a Jižní Koreou, které Severní Korea označuje za zkoušky invaze. Experti tvrdí, že rostoucí vztahy mezi Severní Koreou a Ruskem mohou Kim Čong-una povzbudit k větším provokacím, zejména před listopadovými prezidentskými volbami v USA.

Severokorejská státní média v pátek uvedla, že Kim se setkal s hostující ruskou delegací vedenou náměstkem ministra obrany Alexejem Krivoručkem. Kim během schůzky zdůraznil, že je třeba silněji sjednotit armády obou zemí k obraně mezinárodního míru a spravedlnosti, uvedla severokorejská oficiální Korejská centrální tisková agentura.

V červnu se Kim setkal v Pchjongjangu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a podepsali dohodu o vojenské spolupráci. Dohoda, která vyžaduje každou zemi Rusko i Čína se zavázaly poskytnout druhé straně pomoc, pokud by byly napadeny, a zavázaly se k posílení spolupráce v jiných oblastech. Analytici tvrdí, že dohoda představuje nejsilnější spojení mezi oběma zeměmi od konce studené války.